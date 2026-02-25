運動雲

>

剛掰多比馬上就補人！台鋼獵鷹簽下新雙能衛洋將麥拉倫

▲台鋼獵鷹補強雙能衛麥拉倫。（圖／台鋼獵鷹提供）

▲台鋼獵鷹補強雙能衛麥拉倫。（圖／台鋼獵鷹提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

台鋼獵鷹25日宣布，擁有NBA資歷的美國籍後衛麥拉倫（Ray McCallum）正式加盟球隊。球團期待藉由其豐富比賽經驗與全能身手，為攻防兩端注入穩定戰力。

麥拉倫於2013年NBA選秀第二輪第6順位獲沙加緬度國王選中，展開職業生涯，曾先後效力於聖安東尼奧馬刺及曼菲斯灰熊，NBA生涯累計出賽154場，平均上場18.2分鐘，繳出場均6分、2.4助攻成績。

[廣告]請繼續往下閱讀...

2024–25賽季，麥拉倫曾效力於臺北台新戰神，共出賽21場，場均貢獻18.52分、6.52籃板、6.14助攻，展現全面且穩定的場上影響力。

談到加盟獵鷹，麥拉倫表示：「希望能為球隊帶來經驗與領導力，自己對台灣比賽風格並不陌生，在教練團與隊友的幫助下，相信能很快融入體系。」對於角色定位，他也展現高度彈性：「我願意扮演球隊需要的任何角色，無論得分或組織進攻，都會在攻防兩端保持侵略性，為球隊做出最正確的選擇。」至於本季目標，他直言：「最終就是爭奪總冠軍，第一步是打進總決賽。」

總教練柯納（Raoul Korner）指出，麥拉倫是一名經驗豐富的雙能衛，能在關鍵時刻接管比賽卻不自私，具備在不同進攻情境中創造優勢的能力。「他是一位善於溝通的老將，領導力能在主力不在場時維持球隊穩定；同時與主控搭配出場時，也能讓進攻運作更加順暢且有效率。」

關鍵字： PLG台鋼獵鷹NBA麥拉倫冠軍

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

狂掃12安！王柏融3安5度上壘、曾昱磬開轟　台鋼13比1宰NC恐龍

狂掃12安！王柏融3安5度上壘、曾昱磬開轟　台鋼13比1宰NC恐龍

好消息！龍恩手肘傷勢好轉已開始揮棒　仍有望出戰經典賽

好消息！龍恩手肘傷勢好轉已開始揮棒　仍有望出戰經典賽

冬奧金牌傳奇「劉美賢」拒中招攬被監視　父：錢無法收買核心價值

冬奧金牌傳奇「劉美賢」拒中招攬被監視　父：錢無法收買核心價值

費爾柴德要來了！27日提前來台報到　中華隊包機飛宮崎時間揭曉

費爾柴德要來了！27日提前來台報到　中華隊包機飛宮崎時間揭曉

WBC台灣隊「地獄賽程」全攻略　第4戰歐印

WBC台灣隊「地獄賽程」全攻略　第4戰歐印

山川穗高台灣街頭被包圍簽名　想吃在地美食卻遇難關踩雷：超難吃

山川穗高台灣街頭被包圍簽名　想吃在地美食卻遇難關踩雷：超難吃

鄧愷威登板2局無失分壓制索托、比薛特！鄭宗哲敲春訓首安

鄧愷威登板2局無失分壓制索托、比薛特！鄭宗哲敲春訓首安

8.4億續留亞特蘭大！「拍賣哥」塞爾延長合約要在勇士終老

8.4億續留亞特蘭大！「拍賣哥」塞爾延長合約要在勇士終老

不畏王維中、黃子鵬競爭！櫻井周斗專注對打者、競爭台鋼先發輪值

不畏王維中、黃子鵬競爭！櫻井周斗專注對打者、競爭台鋼先發輪值

中職37年賽程出爐！臺北大巨蛋排58場、亞太棒球場也加入

中職37年賽程出爐！臺北大巨蛋排58場、亞太棒球場也加入

【連喊4次「順利」】張國煒出招撤換遺囑執行人　步出法庭：沒吵架

熱門新聞

狂掃12安！王柏融3安5度上壘、曾昱磬開轟　台鋼13比1宰NC恐龍

好消息！龍恩手肘傷勢好轉已開始揮棒　仍有望出戰經典賽

冬奧金牌傳奇「劉美賢」拒中招攬被監視　父：錢無法收買核心價值

費爾柴德要來了！27日提前來台報到　中華隊包機飛宮崎時間揭曉

WBC台灣隊「地獄賽程」全攻略　第4戰歐印

山川穗高台灣街頭被包圍簽名　想吃在地美食卻遇難關踩雷：超難吃

讀者回應

﻿

熱門新聞

1王柏融5度上壘、曾昱磬開轟　台鋼宰恐龍

2好消息！龍恩手肘傷勢好轉已開始揮棒

3冬奧金牌傳奇「劉美賢」拒中招攬　反被監視

4費爾柴德27日提前來台報到

5WBC台灣隊「地獄賽程」全攻略　第4戰歐印

最新新聞

1高佳彬金佳垠加入樂天五本柱成形！

2掰了多比馬上補強！獵鷹簽麥拉倫

3道奇新打線1到5棒出爐　羅伯斯很喜歡

4離開勇士就爆發！庫明加首秀轟新高

5文東珠二度牛棚　教練笑：正在和我對抗

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

不想再遺憾　梅西領阿根廷爭冠

台中東亞青運主辦權確定取消　市長林佳龍：這是粗暴的行為

台灣女孩楊立微登《達人秀》！　倒立用腿頂「燃燒物」全場起立歡呼

阿Ken看《陽光女子合唱團》了嗎？　安心亞喊話：要看吧！

NMIXX海嫄直播遭雷射筆照房間！　聽私生飯店樓下喊叫超不悅

【細節控會跪】美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原

孩子被父母逼看演唱會　任賢齊聽歌聲笑：果然一家人
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366