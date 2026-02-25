運動雲

勇士輸球還爆內鬨！波杰姆斯基、波斯特場上激烈口角被嘴綠隔開

▲勇士不僅敗給鵜鶘，比賽時場上還鬧內鬨。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

記者蔡厚瑄／綜合報導

金州勇士在台灣時間25日作客紐奧良鵜鶘，在人手嚴重短缺下最終以109比113敗給鵜鶘。然而，比輸球更令球迷憂心的是，休息室的緊繃情緒已蔓延至場上，陣中三年級後衛波杰姆斯基（Brandin Podziemski）與中鋒波斯特（Quinten Post）在比賽中爆發激烈口角，老大哥格林（Draymond Green）強行介入才沒讓衝突升級。

勇士隊今日作客紐奧良，開賽就陷入落後，最多還達14分，儘管日前才剛靠著驚人的三分球命中率力克金塊，但此役灣區大軍外線完全失靈，全場45投僅11中。更致命的是全隊出現了多達21次失誤，白白送給對手18分。

雖然梅爾頓（De'Anthony Melton）砍下全場最高28分，穆迪（Moses Moody）也貢獻24分試圖反撲，並在第三節一度超車領先，但鵜鶘隊在威廉森（ZionWilliamson）全場26分的領軍下，末節再度奪回優勢。關鍵時刻，鵜鶘貝伊（Saddiq Bey）完成三分打，加上穆雷（Dejounte Murray）在倒數1分04秒切入命中，終場勇士以4分之差吞下敗仗。

相較於比分的落後，第三節發生的球員內鬨更令球迷憂心，衝突發生在該節剩餘約兩分半鐘時，場上形成一次「大錯小」的絕佳機會，由身材較矮小的麥格文斯（Brice McGowens）防守禁區內的長人波斯特。然而，持球的波杰姆斯基認為自己可以靠個人能力解決對位，並未將球交入禁區。

總教練科爾（SteveKerr）因進攻選擇混亂馬上在場便請求暫停，暫停期間，波斯特難掩憤怒，當眾指責波杰姆斯基不傳球，雙方爭執愈演愈烈，情緒激動之際，老大哥格林直接強行介入並將兩人拉開，才避免了衝突進一步升級。

勇士隊目前正陷入前所未有的戰力危機，球隊領袖柯瑞（Stephen Curry）因「跑者膝」已連8場缺陣；明星前鋒巴特勒（Jimmy Butler）因前十字韌帶（ACL）撕裂確定長期停機；而備受期待的新援波辛基斯（Kristaps Porzingis）則因姿勢性心搏過速症候群（POTS）與傷病問題，迄今僅出賽1場。

在人手極度短缺的情況下，雖然格林今日回歸，但霍佛德（Al Horford）也列入傷兵名單，人力依舊捉襟見肘，相較於今日在老鷹隊首秀狂砍27分的前隊友庫明加（Jonathan Kuminga），勇士恐怕因傷病與內鬨陷入了「賠了夫人又折兵」的窘境。

關鍵字： NBA勇士內鬨爭執鵜鶘球員傷病比賽失利

