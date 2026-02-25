離開勇士就變身！庫明加去老鷹首秀就爆發　賽後霸氣回應轉隊

▲亞特蘭大老鷹庫明加（Jonathan Kuminga）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

在金州勇士備受壓抑的庫明加（Jonathan Kuminga）在台灣時間25日迎來披上亞特蘭大老鷹戰袍首秀，在交手華盛頓巫師的比賽中，庫明加從替補出發，僅上場24分鐘，繳出12投9中的極致效率，狂砍個人賽季新高的27分徹底大爆發，最終也帶領老鷹以119比98血洗對手，成功對外界證明了自己的價值。

此役焦點原先集中在首次以客隊球員身分重返亞特蘭大的「昔日鷹王」楊恩（Trae Young），但他因膝傷坐在巫師隊替補席觀戰，而老鷹隊全明星前鋒強森（Jalen Johnson）也在第一節開賽不久後因「髖屈肌」受傷退場。這突如其來的變故，反而為庫明加搭起了絕佳舞台。

▲華盛頓巫師楊恩（Trae Young）。（圖／達志影像／美聯社）

第一節剩餘6分22秒時，庫明加正式替補登場，他幾乎是立刻就融入比賽節奏，第一次進攻便完成轉換快攻的對抗上籃，隨後又接獲傳球完成一記雷霆萬鈞的暴力扣籃，並帶著燦爛的笑容跑回後場，他在首節拿下出7分、4助攻、2籃板的全能數據，第三節他更是徹底爆發，單節狂轟18分擊潰巫師，最終他全場貢獻27分、7籃板、4助攻與2抄截，三分球更是4投3中，效率值驚人。

老鷹總教練史奈德（Quin Snyder）對這位新援評價極高：「他與隊友配合默契，打得非常自然，能在籃下終結，也能在外線提供威脅，完全填補了我們的戰力缺口。」

賽後受訪時，庫明加顯得神清氣爽，他先談到了重返球場的感覺真的很棒，「我真的很興奮能和這群新隊友們一起在場上奮戰，我享受比賽中的每一分鐘。」

針對外界認為他首秀的優異表現是為了向勇士傳達訊息或證明自己，庫明加給出相當成熟又霸氣的回應，「每個人都有自己的看法，但我真的不在乎別人在說什麼，或是外界如何評估這場比賽，這不是為了傳達訊息，我只是單純想回歸賽場打球，我們現在的目標是盡可能贏得更多比賽，這才是我的首要目標。」

關於在主將強森受傷後承擔重任，庫明加表示：「我隨時都準備好接受挑戰，這就是職業球員該做的。在亞特蘭大，每個人都對我很友善，這裡的球風讓我打得很自在。」