道奇新打線1到5棒出爐！大谷、塔克開路　羅伯斯：我很喜歡

▲洛杉磯道奇，塔克（Kyle Tucker）。（圖／達志影像／美聯社）

▲塔克（Kyle Tucker）新賽季預計出任洛杉磯道奇第2棒，銜接大谷翔平之後。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

力拚世界大賽三連霸的洛杉磯道奇，2026年打線藍圖逐漸清晰，總教練羅伯斯（Dave Roberts）在春訓熱身賽勝利後受訪時明言，新加盟的塔克（Kyle Tucker）將與大谷翔平組成1、2棒連線，並對此配置直言「我很喜歡」。

羅伯斯指出，塔克打第2棒的優勢在於穩定上壘能力，以及面對左右投手都能維持水準，「他能上壘，無論左投或右投都沒問題。」

塔克在休賽季以4年總額2億4000萬美元加盟道奇，過去5季有4次上壘率超過.350，成為銜接大谷的理想人選。

至於中軸打線，羅伯斯也給出更明確輪廓，佛里曼（Freddie Freeman）與史密斯（Will Smith）將分居4、5棒，羅伯斯表示，「他們是我們隊內最能製造打點的打者，把他們放在這個位置很合適，整季都會在有跑者的情況下上場打擊。」

▲洛杉磯道奇，佛里曼（Freddie Freeman）、佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

▲佛里曼（Freddie Freeman）將擔任洛杉磯道奇第4棒。（圖／達志影像／美聯社）

羅伯斯先前已透露，規劃新賽季繼續讓大谷擔任開路先鋒，第3棒則由貝茲（Mookie Betts）坐鎮，如今2棒與4、5棒方向逐步明朗，道奇2026年打線雛形幾近定案。

關鍵字： MLB洛杉磯道奇羅伯斯大谷翔平塔克

