不分藍綠！蔡其昌中職團拜感觸：棒球是團結台灣的重要元素

▲中職新春團拜，會長蔡其昌。（圖／記者楊舒帆攝）

▲中職新春團拜，會長蔡其昌。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

「棒球是團結台灣的重要元素之一。」中職聯盟今（25）日舉行新春團拜，6球團常務理事與領隊代表到場參與，會長蔡其昌受訪談到近年職棒熱度攀升，直言自己「感觸很多」，最有感的是球迷的投入與支持，讓台灣棒球來到新的高點，也讓他更確信棒球具備跨越立場、凝聚人心的穿透力。

蔡其昌表示，談「成就感」不敢講，因為職棒就是持續進步，「你不可能走到哪一年就滿足，明年一定希望贏過今年。」但他強調，身為30多年的球迷，明顯感受到台灣棒球熱度確實提升到新高度，「這是事實。」他也特別感謝球迷對聯盟與球團的支持，包含周邊商品販售、觀賽與互動都更活絡，甚至聯盟層面的IP也逐漸被喜愛，「過去大家可能只喜歡6隊，現在也把聯盟當成一個喜愛的存在，像TEAM TAIWAN、黑狗這些IP，都受到照顧，這些我內心充滿感謝。」

談到國際賽氛圍，蔡其昌再提起12強經驗，直言球迷遠征應援的精神與毅力總能令人動容，「如果各位在東京看到我們球迷跑到東京的那種精神，非得來應援一下不行，你會更感動。」他也強調棒球的可貴在於「沒有分色彩」，不分藍綠、沒有政黨，每個人都能在棒球找到樂趣與啟發；若台灣越來越多人喜歡棒球，「或許棒球就是團結台灣很重要的元素之一」，也讓他即便是無給職、有任期的會長，仍做得很開心。

蔡其昌致詞時也回顧聯盟去年在各面向締造「史上最佳成績」，代表聯盟感謝各界肯定，並期盼今年再創佳績、比賽順利進行。他透露下週經典賽將開打，這次國家隊集訓比過往更早開始，也因應4場有3場午場賽程，從集訓第一天就調整選手作息，「上天保佑，除了龍恩在美國春訓有點小意外，全員目前健康備戰。」近期也透過台日交流賽模擬正式比賽、拉升比賽張力，球隊預計28日前往日本宮崎打公辦熱身賽，之後再前進東京備戰。

▲中職新春團拜，會長蔡其昌。（圖／記者楊舒帆攝）

▲中職新春團拜，會長蔡其昌。（圖／記者楊舒帆攝）

