東京巨蛋應援規範看這裡！蔡其昌：國旗可帶但尺寸要注意

▲中職新春團拜，會長蔡其昌。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

經典賽開打進入倒數，不少台灣球迷已規劃前往東京巨蛋現場應援，除了各式創意應援小物成為焦點，「國旗能不能帶進場、要帶多大」也引發討論。對此，中職會長蔡其昌25日受訪表示，棒球賽場邊原則上沒有像部分綜合性賽會那樣的限制，「應該沒有特別規定」，但最重要仍是要符合東京巨蛋與主辦單位的觀賽規範。

蔡其昌解釋，過去在12強等賽事，選手相關場合可能會受到奧會或國際奧會等協議限制，但棒球比賽的觀眾席、場邊應援並沒有同樣規範，「大家就帶著國旗或相關應援物品」，不過旗幟大小仍要依球場規定，避免影響其他觀眾視線與觀賽體驗，「只要查清楚什麼東西可以帶進東京巨蛋，就用球場規定當標準。」

根據經典賽官方公布的觀賽規範，所有隨身行李都需接受安檢，禁止攜帶槍枝彈藥、刀劍、煙火爆竹、劇毒物品等危險物；玻璃瓶、鐵鋁罐與部分寶特瓶容器也列為限制項目（東京巨蛋等場館容量超過1000ml或冷凍寶特瓶不得攜入），同時禁止行李箱、噴霧罐、球棒、充氣物、保冷箱、雷射裝置、噪音製造器、長度超過25吋的棍棒球桿、玩具槍刀與無人機等。另不得攜帶酒類入場；一般飲食物雖可攜入，但若屬氣味濃烈或易滲漏等可能影響他人觀賽與球場氛圍的食物，仍可能被拒絕。

至於球迷最關心的旗幟與布條，官方規定賽事期間僅限攜帶經WORLD BASEBALL CLASSIC INC.認可的參賽國家與地區旗幟，且不得使用木製、金屬製或無彈性材質，並不得遮擋標示、固定在球場設施、在場內遊行或過度裝飾，也不得包含商業、猥褻或政治性文字。尺寸方面，「應援小旗」高、寬各500mm以內（京瓷巨蛋大阪為600mm以內），旗桿650mm以內且限1支；布條、留言板高寬各600mm以內且不得使用旗桿，且必須由一人持有，若兩人以上共同持有將被視為大型橫幅。蔡其昌也呼籲，球迷只要依照球場與主辦單位規範準備應援物，就能「比較沒有其他不必要的干擾」，一起在東京巨蛋替中華隊加油。

關鍵字： 經典賽東京巨蛋國旗規定應援物品中職2026WBC2026WBC中華隊

