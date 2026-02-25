文東珠二度牛棚投30球　投手教練笑稱「正在和我對抗」

▲文東珠。（圖／截自韓華鷹官方粉專）

韓國職棒韓華鷹火球男文東珠24日進行傷後第二次牛棚投球，共投30球，較首次牛棚的20球增加10球，儘管肩膀仍有些許不適，但他表示整體感覺優於前一次，正逐步找回節奏。

文東珠原有高機率代表韓國隊出征2026年世界棒球經典賽（WBC），卻在韓華鷹澳洲春訓時出現肩膀疼痛，最終無緣最終名單與東京之行，如今他將遺憾暫時擱下，專心投入復健與調整，目前已完成兩次牛棚投球，狀態循序漸進。

「比第一次投球感覺更好一些，投球強度提高了，肩膀的感覺並不差。」文東珠表示，「可以說手臂稍微適應了一些，目前仍在適應階段。」

不過，投手教練楊相汶對進度保持審慎，「今天投的狀況，要看明後天的反應，下一次投球是3天後還是4天後，還沒有確定，必須觀察今天投球後是否留下後遺症。」

楊相汶直言，文東珠本人求好心切，「我希望能慢一拍，大家都知道，能長久才重要，不是早點開始（賽季）就好，所以（他）現在算是在和我對抗。」對此文東珠笑回，「我可能會輸。」暗示自己願意放慢腳步。

韓華鷹本季輪值變動不小，去年被視為韓職最強一、二號先發的龐塞（Cody Ponce）與瑞恩（Ryan Weiss）已離隊，外界對本土強投文東珠的期待自然升高。

文東珠回應，「如果我能多替球隊拿下幾場勝利，其他選手也一起努力，就能填補那個空缺，現在確實有種需要我多填補空缺的想法。」最後他補充說，「到了這個年紀，能感受到外界的期待與責任感，一定要做好！」