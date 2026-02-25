運動雲

>

文東珠二度牛棚投30球　投手教練笑稱「正在和我對抗」

▲▼韓華鷹文東珠、瑞恩。（圖／截自韓華鷹官方粉專）

▲文東珠。（圖／截自韓華鷹官方粉專）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

韓國職棒韓華鷹火球男文東珠24日進行傷後第二次牛棚投球，共投30球，較首次牛棚的20球增加10球，儘管肩膀仍有些許不適，但他表示整體感覺優於前一次，正逐步找回節奏。

文東珠原有高機率代表韓國隊出征2026年世界棒球經典賽（WBC），卻在韓華鷹澳洲春訓時出現肩膀疼痛，最終無緣最終名單與東京之行，如今他將遺憾暫時擱下，專心投入復健與調整，目前已完成兩次牛棚投球，狀態循序漸進。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「比第一次投球感覺更好一些，投球強度提高了，肩膀的感覺並不差。」文東珠表示，「可以說手臂稍微適應了一些，目前仍在適應階段。」

不過，投手教練楊相汶對進度保持審慎，「今天投的狀況，要看明後天的反應，下一次投球是3天後還是4天後，還沒有確定，必須觀察今天投球後是否留下後遺症。」

楊相汶直言，文東珠本人求好心切，「我希望能慢一拍，大家都知道，能長久才重要，不是早點開始（賽季）就好，所以（他）現在算是在和我對抗。」對此文東珠笑回，「我可能會輸。」暗示自己願意放慢腳步。

韓華鷹本季輪值變動不小，去年被視為韓職最強一、二號先發的龐塞（Cody Ponce）與瑞恩（Ryan Weiss）已離隊，外界對本土強投文東珠的期待自然升高。

文東珠回應，「如果我能多替球隊拿下幾場勝利，其他選手也一起努力，就能填補那個空缺，現在確實有種需要我多填補空缺的想法。」最後他補充說，「到了這個年紀，能感受到外界的期待與責任感，一定要做好！」

關鍵字： 韓國職棒韓華鷹文東珠

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

好消息！龍恩手肘傷勢好轉已開始揮棒　仍有望出戰經典賽

好消息！龍恩手肘傷勢好轉已開始揮棒　仍有望出戰經典賽

狂掃12安！王柏融3安5度上壘、曾昱磬開轟　台鋼13比1宰NC恐龍

狂掃12安！王柏融3安5度上壘、曾昱磬開轟　台鋼13比1宰NC恐龍

山川穗高台灣街頭被包圍簽名　想吃在地美食卻遇難關踩雷：超難吃

山川穗高台灣街頭被包圍簽名　想吃在地美食卻遇難關踩雷：超難吃

冬奧金牌傳奇「劉美賢」拒中招攬被監視　父：錢無法收買核心價值

冬奧金牌傳奇「劉美賢」拒中招攬被監視　父：錢無法收買核心價值

WBC台灣隊「地獄賽程」全攻略　第4戰歐印

WBC台灣隊「地獄賽程」全攻略　第4戰歐印

鄧愷威登板2局無失分壓制索托、比薛特！鄭宗哲敲春訓首安

鄧愷威登板2局無失分壓制索托、比薛特！鄭宗哲敲春訓首安

費爾柴德要來了！27日提前來台報到　中華隊包機飛宮崎時間揭曉

費爾柴德要來了！27日提前來台報到　中華隊包機飛宮崎時間揭曉

8.4億續留亞特蘭大！「拍賣哥」塞爾延長合約要在勇士終老

8.4億續留亞特蘭大！「拍賣哥」塞爾延長合約要在勇士終老

不畏王維中、黃子鵬競爭！櫻井周斗專注對打者、競爭台鋼先發輪值

不畏王維中、黃子鵬競爭！櫻井周斗專注對打者、競爭台鋼先發輪值

準爸爸王齊麟發威！「麟榤配」26分鐘橫掃對手、攜李家兄弟晉德國賽16強

準爸爸王齊麟發威！「麟榤配」26分鐘橫掃對手、攜李家兄弟晉德國賽16強

【相擁交棒】柯建銘「主動退讓」願協助傳承！　蔡其昌：感謝成全！未來會多請益

熱門新聞

好消息！龍恩手肘傷勢好轉已開始揮棒　仍有望出戰經典賽

狂掃12安！王柏融3安5度上壘、曾昱磬開轟　台鋼13比1宰NC恐龍

山川穗高台灣街頭被包圍簽名　想吃在地美食卻遇難關踩雷：超難吃

冬奧金牌傳奇「劉美賢」拒中招攬被監視　父：錢無法收買核心價值

WBC台灣隊「地獄賽程」全攻略　第4戰歐印

鄧愷威登板2局無失分壓制索托、比薛特！鄭宗哲敲春訓首安

讀者回應

﻿

熱門新聞

1好消息！龍恩手肘傷勢好轉已開始揮棒

2王柏融5度上壘、曾昱磬開轟　台鋼宰恐龍

3山川穗高街頭被包圍簽名　想吃在地美食卻遇難關還踩雷：超級難吃

4冬奧金牌傳奇「劉美賢」拒中招攬　反被監視

5WBC台灣隊「地獄賽程」全攻略　第4戰歐印

最新新聞

1文東珠二度牛棚　教練笑：正在和我對抗

2WBC日本隊傳承　北山亘基感謝達比修有

3多比Bye了！獵鷹洋將再調整

4蔡其昌：棒球是團結台灣的重要元素

5東京巨蛋應援規範看這裡！

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

不想再遺憾　梅西領阿根廷爭冠

台中東亞青運主辦權確定取消　市長林佳龍：這是粗暴的行為

台灣女孩楊立微登《達人秀》！　倒立用腿頂「燃燒物」全場起立歡呼

阿Ken看《陽光女子合唱團》了嗎？　安心亞喊話：要看吧！

【細節控會跪】美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原

NMIXX海嫄直播遭雷射筆照房間！　聽私生飯店樓下喊叫超不悅

孩子被父母逼看演唱會　任賢齊聽歌聲笑：果然一家人
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366