蔡其昌嘆台灣觀賽體驗僅60分　期許北中南各一顆蛋

▲中職新春團拜，會長蔡其昌。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

中華職棒邁入第36年，場均觀眾人數正式突破萬人關卡。聯盟25日舉行新春團拜，中職會長蔡其昌再次拋出「北中南各一顆蛋」的願景，強調台灣天氣炎熱、雨勢頻繁，若要讓職棒再往下一個階段邁進，提升觀賽體驗是關鍵，而室內球場將是重要解方。

蔡其昌表示，「台灣天氣實在是太熱了，我們現在場均已經破萬人，但要思考職業棒球下一個階段怎麼再往上。」他直言，目前台灣的觀賽體驗「可能在及格邊緣，大概60分」，主因就是高溫與下雨影響賽事品質與球迷進場意願。「只要一下雨、颱風延賽，就會引起很多討論。如果有室內球場，這些問題都可以相對減輕，最重要的是觀賽經驗會提升非常多，這是職棒再往上衝的重要關鍵。」

他也回顧任內努力，包括積極向中央爭取預算，協助地方政府改善既有球場，「桃園、新莊、台中、高雄都比過去好很多。」不過他坦言，多數球場原始設計並非以職業賽事為主，「我們被稱為『公版球場』，內部設施舒適度、多元座位規劃都不足，很難滿足不同族群需求。」他舉例，「有些企業主需要貴賓室，但我們未必能提供，TA（目標客群）就會被限縮，觀賽體驗不好，也會讓球迷卻步。」

談到是否真的需要多顆巨蛋，蔡其昌表示自己「很務實」，不希望出現蚊子館，「蛋可以大可以小，韓國很多是小蛋，一萬多人、兩萬人就一顆。」他指出，台北已有4萬席的大巨蛋，其他城市可依需求評估3萬或2萬人規模，「重點是室內球場。」他強調，「台灣還有第二顆蛋、第三顆蛋的空間，希望地方政府支持，與球團合作，讓職業運動再往前推進一步。」

至於具體地點，他表示尊重各縣市首長規劃，「新的縣市首長會有新的思維，選址要看條件與經營模式。」他認為從地理區位來看，北中南各有一座具其意義，「南部天氣最熱，其實很適合；台中也很適合。」但最終仍需專業評估，「不一定都要大蛋，有些地方適合小的也可以。」

此外，蔡其昌也談到台南亞太球場進度。他指出，台南市政府正積極完成相關檢驗程序，今年賽程已安排啟用副球場與主球場，「對統一獅來說是新的開始，但也是新的挑戰。」他強調，除了硬體完工，後續營運與軟體配套如何順利運作，將是今年的重要課題。

