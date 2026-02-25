運動雲

>

蔡其昌嘆台灣觀賽體驗僅60分　期許北中南各一顆蛋

▲中職新春團拜，會長蔡其昌。（圖／記者楊舒帆攝）

▲中職新春團拜，會長蔡其昌。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

中華職棒邁入第36年，場均觀眾人數正式突破萬人關卡。聯盟25日舉行新春團拜，中職會長蔡其昌再次拋出「北中南各一顆蛋」的願景，強調台灣天氣炎熱、雨勢頻繁，若要讓職棒再往下一個階段邁進，提升觀賽體驗是關鍵，而室內球場將是重要解方。

蔡其昌表示，「台灣天氣實在是太熱了，我們現在場均已經破萬人，但要思考職業棒球下一個階段怎麼再往上。」他直言，目前台灣的觀賽體驗「可能在及格邊緣，大概60分」，主因就是高溫與下雨影響賽事品質與球迷進場意願。「只要一下雨、颱風延賽，就會引起很多討論。如果有室內球場，這些問題都可以相對減輕，最重要的是觀賽經驗會提升非常多，這是職棒再往上衝的重要關鍵。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他也回顧任內努力，包括積極向中央爭取預算，協助地方政府改善既有球場，「桃園、新莊、台中、高雄都比過去好很多。」不過他坦言，多數球場原始設計並非以職業賽事為主，「我們被稱為『公版球場』，內部設施舒適度、多元座位規劃都不足，很難滿足不同族群需求。」他舉例，「有些企業主需要貴賓室，但我們未必能提供，TA（目標客群）就會被限縮，觀賽體驗不好，也會讓球迷卻步。」

談到是否真的需要多顆巨蛋，蔡其昌表示自己「很務實」，不希望出現蚊子館，「蛋可以大可以小，韓國很多是小蛋，一萬多人、兩萬人就一顆。」他指出，台北已有4萬席的大巨蛋，其他城市可依需求評估3萬或2萬人規模，「重點是室內球場。」他強調，「台灣還有第二顆蛋、第三顆蛋的空間，希望地方政府支持，與球團合作，讓職業運動再往前推進一步。」

至於具體地點，他表示尊重各縣市首長規劃，「新的縣市首長會有新的思維，選址要看條件與經營模式。」他認為從地理區位來看，北中南各有一座具其意義，「南部天氣最熱，其實很適合；台中也很適合。」但最終仍需專業評估，「不一定都要大蛋，有些地方適合小的也可以。」

此外，蔡其昌也談到台南亞太球場進度。他指出，台南市政府正積極完成相關檢驗程序，今年賽程已安排啟用副球場與主球場，「對統一獅來說是新的開始，但也是新的挑戰。」他強調，除了硬體完工，後續營運與軟體配套如何順利運作，將是今年的重要課題。

▲中職新春團拜，會長蔡其昌。（圖／記者楊舒帆攝）

▲中職新春團拜，會長蔡其昌。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： 中職蔡其昌巨蛋室內球場台南球場

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

好消息！龍恩手肘傷勢好轉已開始揮棒　仍有望出戰經典賽

好消息！龍恩手肘傷勢好轉已開始揮棒　仍有望出戰經典賽

狂掃12安！王柏融3安5度上壘、曾昱磬開轟　台鋼13比1宰NC恐龍

狂掃12安！王柏融3安5度上壘、曾昱磬開轟　台鋼13比1宰NC恐龍

山川穗高台灣街頭被包圍簽名　想吃在地美食卻遇難關踩雷：超難吃

山川穗高台灣街頭被包圍簽名　想吃在地美食卻遇難關踩雷：超難吃

冬奧金牌傳奇「劉美賢」拒中招攬被監視　父：錢無法收買核心價值

冬奧金牌傳奇「劉美賢」拒中招攬被監視　父：錢無法收買核心價值

WBC台灣隊「地獄賽程」全攻略　第4戰歐印

WBC台灣隊「地獄賽程」全攻略　第4戰歐印

鄧愷威登板2局無失分壓制索托、比薛特！鄭宗哲敲春訓首安

鄧愷威登板2局無失分壓制索托、比薛特！鄭宗哲敲春訓首安

費爾柴德要來了！27日提前來台報到　中華隊包機飛宮崎時間揭曉

費爾柴德要來了！27日提前來台報到　中華隊包機飛宮崎時間揭曉

8.4億續留亞特蘭大！「拍賣哥」塞爾延長合約要在勇士終老

8.4億續留亞特蘭大！「拍賣哥」塞爾延長合約要在勇士終老

不畏王維中、黃子鵬競爭！櫻井周斗專注對打者、競爭台鋼先發輪值

不畏王維中、黃子鵬競爭！櫻井周斗專注對打者、競爭台鋼先發輪值

準爸爸王齊麟發威！「麟榤配」26分鐘橫掃對手、攜李家兄弟晉德國賽16強

準爸爸王齊麟發威！「麟榤配」26分鐘橫掃對手、攜李家兄弟晉德國賽16強

【路過也有事】足球發球「擊落」路過海鷗　球員場上緊急CPR救活牠

熱門新聞

好消息！龍恩手肘傷勢好轉已開始揮棒　仍有望出戰經典賽

狂掃12安！王柏融3安5度上壘、曾昱磬開轟　台鋼13比1宰NC恐龍

山川穗高台灣街頭被包圍簽名　想吃在地美食卻遇難關踩雷：超難吃

冬奧金牌傳奇「劉美賢」拒中招攬被監視　父：錢無法收買核心價值

WBC台灣隊「地獄賽程」全攻略　第4戰歐印

鄧愷威登板2局無失分壓制索托、比薛特！鄭宗哲敲春訓首安

讀者回應

﻿

熱門新聞

1好消息！龍恩手肘傷勢好轉已開始揮棒

2王柏融5度上壘、曾昱磬開轟　台鋼宰恐龍

3山川穗高街頭被包圍簽名　想吃在地美食卻遇難關還踩雷：超級難吃

4冬奧金牌傳奇「劉美賢」拒中招攬　反被監視

5WBC台灣隊「地獄賽程」全攻略　第4戰歐印

最新新聞

1文東珠二度牛棚　教練笑：正在和我對抗

2WBC日本隊傳承　北山亘基感謝達比修有

3多比Bye了！獵鷹洋將再調整

4蔡其昌：棒球是團結台灣的重要元素

5東京巨蛋應援規範看這裡！

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

不想再遺憾　梅西領阿根廷爭冠

台中東亞青運主辦權確定取消　市長林佳龍：這是粗暴的行為

台灣女孩楊立微登《達人秀》！　倒立用腿頂「燃燒物」全場起立歡呼

阿Ken看《陽光女子合唱團》了嗎？　安心亞喊話：要看吧！

【細節控會跪】美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原

NMIXX海嫄直播遭雷射筆照房間！　聽私生飯店樓下喊叫超不悅

孩子被父母逼看演唱會　任賢齊聽歌聲笑：果然一家人
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366