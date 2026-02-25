費爾柴德要來了！27日提前來台報到　中華隊包機飛宮崎時間揭曉

▲ 費爾柴德 （Stuart Fairchild） 。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／台北報導

備戰經典賽，中華隊兩名混血戰力龍恩與費爾柴德的動向備受關注。中職會長蔡其昌25日在新春團拜受訪時透露，費爾柴德預計今日搭機來台，若一切順利，將於27日抵達，並投入交流賽賽前練習。

龍恩日前因傷休養中，美媒稍早報導他已恢復揮棒。對於是否來台參與備戰，蔡其昌表示：「健康考量是最大前提，其他都不重要。會讓他多休息、多觀察，之後直接前往宮崎（與球隊會合）。」

談到最新狀況，蔡其昌說：「今天早上已經確定，會讓他在美國多待幾天。他本人意願很高，球團也非常支持，我們希望看到的是百分之百狀態的龍恩，至於是否先來台灣並不重要。」

至於效力守護者的費爾柴德，目前仍在參加熱身賽，25日曾遭頭部觸身球，不過並無大礙，該場比賽2打數1安打。蔡其昌強調，只要身體狀況確認無虞，費爾柴德就會啟程來台，加入中華隊備戰行列。

此外，中華隊行程也已敲定。2月27日與日職北海道日本火腿鬥士完成交流賽後，隔天28日將包機前往日本宮崎，銜接官辦熱身賽備戰節奏。班機預計下午2點10分起飛，屆時將安排簡短送機儀式，相關細節仍待後續公布。中華隊預計3月4日抵達東京，全面進入經典賽預賽最後備戰階段。