WBC話題新星！林維恩期待對決大谷翔平　向大聯盟球星取經

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，林維恩。（圖／記者李毓康攝）

▲林維恩。（圖／記者李毓康攝）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

「我一定想對上大谷。」運動家20歲左投林維恩談到即將到來的世界棒球經典賽（WBC）時，語氣中難掩期待，他不僅希望能與日本隊大谷翔平同場對決，更笑稱賽後想向山本由伸請教曲球訣竅。

林維恩下周將離開大聯盟春訓營，加入中華隊備戰WBC。中華隊小組賽對手包括澳洲、捷克、韓國與日本，意味著他有機會在國際賽場上對決自己平時關注的日本球星。

「我想對上大谷，也想和山本對決。」林維恩表示，「比賽後，也許可以問山本怎麼投他的曲球，他的曲球非常好，然後請他們幫我簽球衣。」

在投入國際賽前，林維恩正把握首次參與大聯盟春訓的機會積極學習，這名年僅20歲的左投，主動向隊中資深投手請益，包括塞維里諾（Luis Severino）與史普林斯（Jeffrey Springs）。

▲塞維里諾（Luis Severino）。（圖／達志影像／美聯社）

▲塞維里諾（Luis Severino）。（圖／達志影像／美聯社）

「第一天我就去和Severino、Springs聊天。」林維恩透露，「他們教我如何把握球藏好，不讓二壘跑者看到，這很重要，因為跑者可以看到你的握法，知道你要投什麼球。」

為了提升武器庫，林維恩去年5月察覺原本變速球效果下滑後，透過YouTube自學「Vulcan」變速球握法，他研究鮑爾 （Trevor Bauer）過往影片，並參考史庫柏（Tarik Skubal）與東格（Jonah Tong）的投球內容，將新球種運用至實戰，並在升上2A後持續使用。

「2A打者很有耐心，他們知道自己的強項，會等自己的球。」林維恩說，「2A層級有很多頂尖新秀，所以我希望能多面對他們，為下一個層級做好準備。」

關鍵字： WBC2026WBC中華隊WBC日韓WBC列強林維恩MLB

