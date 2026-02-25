道奇外野深度浮現變數　「未明原因」腳部不適調整中

▲道奇外野手寇爾（Alex Call）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

效力洛杉磯道奇的外野手寇爾（Alex Call），在春訓階段傳出身體狀況出現些許變數，根據《California Post》記者哈里斯（Jack Harris）的報導指出，寇爾目前因腳部出現輕微不適，尚未出戰賽事，球隊對其使用採取較為審慎的態度。

報導指出，寇爾雖已參與本周團隊訓練，但仍抱持「腳部違和感」進行調整。這名去年在交易截止日前加盟的外野手，原本預計本季持續擔任外野輪替與代打角色，如今狀況未明，讓道奇外野深度出現一絲隱憂。

[廣告]請繼續往下閱讀...

寇爾也親自說明狀況，「某天早上醒來時，腳就痛了，真的很不可思議，我並沒有做什麼特別的事導致受傷，不過，我並不太擔心。」

▲寇爾、T.赫南德茲（Teoscar Hernández）、帕黑斯（Andy Pages）。（圖／達志影像／美聯社）

目前道奇外野預計由左外野T.赫南德茲（Teoscar Hernández）、中外野帕黑斯（Andy Pages）、右外野塔克（Kyle Tucker）組成先發陣容，寇爾則被定位為關鍵替補戰力，能在三個外野位置靈活調度，也可支援代打與守備輪替。