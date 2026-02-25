進化有感！羅伯斯讚金慧成修正弱點　還對山本由伸開轟





▲金慧成。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

道奇隊羅伯斯（Dave Roberts） 24日（台灣時間25日）談到世界棒球經典賽（WBC）韓國代表、隊中內野手金慧成，肯定他自上季大聯盟菜鳥年以來的明顯進化，直言已「補齊過去被解決的破口」。

羅伯斯指出，金慧成在打擊端的成長相當明顯，「他對變化球的應對變得更好，也不再追打好球帶以下的球。我認為他原本就能應付速球，但過去確實有幾個容易被抓到的弱點，如今看起來都已經補上了。現在下定論或許還太早，但從目前為止，真的能看到很好的內容。」

談到WBC，羅伯斯表示支持子弟兵為國出賽，「他會為自己的祖國而戰，這是一件很棒的事。他將鎮守二壘，至於他的守備能力，我完全沒有疑問。雖然我們無法每天親眼評估他的狀況，但球隊會持續關注他的進度，看看春訓對他來說的影響，等他回來後再進一步確認。」

羅伯斯也提到，WBC投手整體層級與大聯盟仍有差距，但這不會影響對金慧成的評價，「他做出的修正應該都能反映出來，因此對上層級較低的投手，不會對他的評估造成不利。」

金慧成近期也用實際表現展現存在感，他在17日（台灣時間18日）的實戰形式Live BP中，從同為道奇隊友、WBC日本代表投手山本由伸手中轟出左外野全壘打，狀況備受關注。