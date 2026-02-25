運動雲

經典賽混血好手費爾柴德敲安　守護者3比11輸給道奇

▲ 費爾柴德 （Stuart Fairchild） 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

經典賽混血好手費爾柴德 (Stuart Fairchild)今代表守護者作客對上洛杉磯道奇，先發鎮守中外野、擔任第6棒，貢獻1支安打並跑回1分，展現不錯的上壘與擊球品質，不過守護者最終以3比11吞敗。

費爾柴德首打席在2局上遭到觸身球保送上壘，隨後隊友巴札納（Travis Bazzana）掃出中外野兩分砲，費爾柴德一路跑回本壘得分，助守護者一度以3比2超前。

4局上第2打席，費爾柴德與投手纏鬥多球後，最終揮空遭到三振；7局上第3打席則把握機會，將四縫線速球掃向中外野，擊出平飛一壘安打，擊球初速高達109.9英里（177公尺）、飛行距離265英尺，展現強勁擊球品質，隨後靠隊友滾地球推進至二壘。

費爾柴德於8局下退場休息，結束本場比賽。此役他2打數敲出1安打，另有1次三振，春訓打擊率提升至0.286，連兩場敲安，上壘率0.375、長打率0.286。

比賽方面，道奇在3局下展開反攻，佛里曼（Freddie Freeman）與帕赫斯（Andy Pages）接連敲出長打，一舉逆轉戰局；5、6局再靠選到保送與適時安打擴大領先，終場以11比3擊敗守護者。

關鍵字： 費爾柴德守護者道奇經典賽春訓2026WBC2026WBC中華隊

NMIXX海嫄直播遭雷射筆照房間！　聽私生飯店樓下喊叫超不悅

