運動雲

>

鄧愷威登板2局無失分壓制索托、比薛特！鄭宗哲敲春訓首安

▲鄧愷威 。（圖／達志影像／美聯社）

▲鄧愷威 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

旅美台將持續在大聯盟春訓熱身賽上場，轉戰波士頓紅襪的鄭宗哲今替補上場敲出首安。效力太空人的投手鄧愷威面對前東家大都會後援登板，繳出2局無失分好投。

鄭宗哲今對決老東家海盜。他以替補身分登場鎮守游擊防區，並排在第2棒。6局下首打席耐心選到保送，隨後在壘間推進至三壘，並靠著隊友滾地球跑回本壘得分，為紅襪跑回分數。

[廣告]請繼續往下閱讀...

7局下第2打席，鄭宗哲面對投手先看一顆曲球好球，隨後鎖定卡特球出棒，將球掃向右外野形成平飛一壘安打，這支擊球初速達95.6英里、飛行距離211英尺的安打，敲出大聯盟春訓首安，並帶有1分打點。

此役鄭宗哲1打數敲出1安打、貢獻1分打點，另有1次保送，春訓打擊率提升至0.333、上壘率高達0.667、長打率0.333。紅襪最終以7比16不敵海盜。海盜全場狂敲21支安打，其中葛瑞芬（Konnor Griffin）單場雙響砲，火力驚人。

▲鄭宗哲 。（圖／達志影像／美聯社）

▲鄭宗哲 。（圖／達志影像／美聯社）

底特律老虎李灝宇同日出賽，作客亞特蘭大勇士之戰，擔任先發三壘手，打第7棒。首打席在2局上遭到三振，該打席纏鬥多球後揮空出局；第2打席於5局上則展現選球耐心，成功選到四壞球上壘。

隨後李灝宇靠著隊友安打推進，先後前進至二壘、三壘，可惜未能形成得分，7局上遭到代打換下場。此役他1打數未敲安，吞下1次三振、選到1次保送，目前春訓打擊率為0.200、上壘率0.333、長打率0.200。老虎終場以1比8不敵勇士。

另一方面，鄧愷威3局下登板救援，面對前東家大都會，當時太空人以0比5落後、壘上無人。

3局下，鄧愷威以四縫線速球為主軸，成功讓首名打者擊出滾地球出局，隨後再製造連續滾地球，三上三下結束該局，用球數精簡。

4局下續投，鄧愷威先讓打者擊出滾地球出局；接著遭遇強打塞米恩 （Marcus Semien），製造滾地球出局；最後接連面對索托（Juan Soto）與比薛特（Bo Bichette），分別讓打者擊出界外飛球與滾地球，完成該局任務。

總計鄧愷威後援2局未被敲安、無失分，僅用17球，其中15球為好球，製造3次滾地球出局，最快球速達94.4英里（約152公里），防禦率0.00。

關鍵字： 鄭宗哲鄧愷威李灝宇春訓大聯盟2026WBC2026WBC中華隊

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

山川穗高台灣街頭被包圍簽名　想吃在地美食卻遇難關踩雷：超難吃

山川穗高台灣街頭被包圍簽名　想吃在地美食卻遇難關踩雷：超難吃

狂掃12安！王柏融3安5度上壘、曾昱磬開轟　台鋼13比1宰NC恐龍

狂掃12安！王柏融3安5度上壘、曾昱磬開轟　台鋼13比1宰NC恐龍

8.4億續留亞特蘭大！「拍賣哥」塞爾延長合約要在勇士終老

8.4億續留亞特蘭大！「拍賣哥」塞爾延長合約要在勇士終老

冬奧金牌傳奇「劉美賢」拒中招攬被監視　父：錢無法收買核心價值

冬奧金牌傳奇「劉美賢」拒中招攬被監視　父：錢無法收買核心價值

不畏王維中、黃子鵬競爭！櫻井周斗專注對打者、競爭台鋼先發輪值

不畏王維中、黃子鵬競爭！櫻井周斗專注對打者、競爭台鋼先發輪值

準爸爸王齊麟發威！「麟榤配」26分鐘橫掃對手、攜李家兄弟晉德國賽16強

準爸爸王齊麟發威！「麟榤配」26分鐘橫掃對手、攜李家兄弟晉德國賽16強

周桂羽退出中華隊傷勢曝光　許晉哲：膝蓋、腳踝都打PRP

周桂羽退出中華隊傷勢曝光　許晉哲：膝蓋、腳踝都打PRP

還是贏不了！鄭怡靜、簡彤娟不敵中韓強敵　女單都止步32強

還是贏不了！鄭怡靜、簡彤娟不敵中韓強敵　女單都止步32強

UVL複賽戰火燃！清華三劍客發威　險勝陽明交大贏「大梅竹賽」

UVL複賽戰火燃！清華三劍客發威　險勝陽明交大贏「大梅竹賽」

中職37年賽程出爐！臺北大巨蛋排58場、亞太棒球場也加入

中職37年賽程出爐！臺北大巨蛋排58場、亞太棒球場也加入

【你各位要倒大楣了】海軍垃圾亂丟！　艦長印章、軍帽漂上岸超傻眼

熱門新聞

山川穗高台灣街頭被包圍簽名　想吃在地美食卻遇難關踩雷：超難吃

狂掃12安！王柏融3安5度上壘、曾昱磬開轟　台鋼13比1宰NC恐龍

8.4億續留亞特蘭大！「拍賣哥」塞爾延長合約要在勇士終老

冬奧金牌傳奇「劉美賢」拒中招攬被監視　父：錢無法收買核心價值

不畏王維中、黃子鵬競爭！櫻井周斗專注對打者、競爭台鋼先發輪值

準爸爸王齊麟發威！「麟榤配」26分鐘橫掃對手、攜李家兄弟晉德國賽16強

讀者回應

﻿

熱門新聞

1山川穗高街頭被包圍簽名　想吃在地美食卻遇難關還踩雷：超級難吃

2王柏融5度上壘、曾昱磬開轟　台鋼宰恐龍

38.4億留人！拍賣哥續披勇士戰袍

4冬奧金牌傳奇「劉美賢」拒中招攬　反被監視

5無懼兩土投競爭　櫻井提升投球意識

最新新聞

1鄧愷威2局無失分2強打！鄭宗哲敲首安

2WBC台灣隊「地獄賽程」全攻略　第4戰歐印

3冬奧金牌傳奇「劉美賢」拒中招攬　反被監視

4三劍客顯威　大梅竹賽清大勝！

5準爸爸王齊麟發威！麟榤配晉16強

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

不想再遺憾　梅西領阿根廷爭冠

台中東亞青運主辦權確定取消　市長林佳龍：這是粗暴的行為

台灣女孩楊立微登《達人秀》！　倒立用腿頂「燃燒物」全場起立歡呼

阿Ken看《陽光女子合唱團》了嗎？　安心亞喊話：要看吧！

【細節控會跪】美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原

NMIXX海嫄直播遭雷射筆照房間！　聽私生飯店樓下喊叫超不悅

【你各位要倒大楣了】海軍垃圾亂丟！　艦長印章、軍帽漂上岸超傻眼
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366