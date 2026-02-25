鄧愷威登板2局無失分壓制索托、比薛特！鄭宗哲敲春訓首安

▲鄧愷威 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

旅美台將持續在大聯盟春訓熱身賽上場，轉戰波士頓紅襪的鄭宗哲今替補上場敲出首安。效力太空人的投手鄧愷威面對前東家大都會後援登板，繳出2局無失分好投。

鄭宗哲今對決老東家海盜。他以替補身分登場鎮守游擊防區，並排在第2棒。6局下首打席耐心選到保送，隨後在壘間推進至三壘，並靠著隊友滾地球跑回本壘得分，為紅襪跑回分數。

7局下第2打席，鄭宗哲面對投手先看一顆曲球好球，隨後鎖定卡特球出棒，將球掃向右外野形成平飛一壘安打，這支擊球初速達95.6英里、飛行距離211英尺的安打，敲出大聯盟春訓首安，並帶有1分打點。

此役鄭宗哲1打數敲出1安打、貢獻1分打點，另有1次保送，春訓打擊率提升至0.333、上壘率高達0.667、長打率0.333。紅襪最終以7比16不敵海盜。海盜全場狂敲21支安打，其中葛瑞芬（Konnor Griffin）單場雙響砲，火力驚人。

▲鄭宗哲 。（圖／達志影像／美聯社）

底特律老虎李灝宇同日出賽，作客亞特蘭大勇士之戰，擔任先發三壘手，打第7棒。首打席在2局上遭到三振，該打席纏鬥多球後揮空出局；第2打席於5局上則展現選球耐心，成功選到四壞球上壘。

隨後李灝宇靠著隊友安打推進，先後前進至二壘、三壘，可惜未能形成得分，7局上遭到代打換下場。此役他1打數未敲安，吞下1次三振、選到1次保送，目前春訓打擊率為0.200、上壘率0.333、長打率0.200。老虎終場以1比8不敵勇士。

另一方面，鄧愷威3局下登板救援，面對前東家大都會，當時太空人以0比5落後、壘上無人。

3局下，鄧愷威以四縫線速球為主軸，成功讓首名打者擊出滾地球出局，隨後再製造連續滾地球，三上三下結束該局，用球數精簡。

4局下續投，鄧愷威先讓打者擊出滾地球出局；接著遭遇強打塞米恩 （Marcus Semien），製造滾地球出局；最後接連面對索托（Juan Soto）與比薛特（Bo Bichette），分別讓打者擊出界外飛球與滾地球，完成該局任務。

總計鄧愷威後援2局未被敲安、無失分，僅用17球，其中15球為好球，製造3次滾地球出局，最快球速達94.4英里（約152公里），防禦率0.00。