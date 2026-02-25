WBC台灣隊「地獄賽程」全攻略　第4戰歐印

▲林昱珉。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導

WBC經典賽3月5日開打，台灣隊在預賽遇到連打四天地獄賽程，教練團此次特別擴編投手名單至16人，並針對單場65球的限制擬定雙先發戰術，並在第四戰歐印（all in）。

WBC分組賽，台灣隊必須連續對戰澳洲、日本、捷克及韓國的嚴峻考驗。由於上屆台灣隊四戰總掉35分，防線崩盤成為止步預賽的主因。為了強化投球深度，本屆名單特意挑選16名投手，相較上屆增加兩個名額。由於大會規範分組賽投手最多僅能投65球，換算局數約三至四局，因此如何調度「雙先發」組合，將是決定能否闖進八強的關鍵。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲徐若熙。（圖／記者李毓康攝）

首場交鋒澳洲至關重要，對方上屆曾擊敗韓國展現黑馬實力，台灣隊絕無大意空間。教練團考量派出一左一右的王牌組合，由徐若熙（Hsu Ju-hsi）與林昱珉（Lin Yu-min）聯手出擊，目標先搶下開門紅。

第二戰對抗實力強勁的日本隊，面對大聯盟級強投山本由伸（Yoshinobu Yamamoto），台灣預計由小聯盟表現亮眼的林維恩（Lin Wei-en）搭配中職強投鄭智均（Cheng Chih-chun）應戰。

關鍵戰役投手精銳盡出 目標擊退韓國首勝

第三戰對陣捷克，台灣隊預計安排旅美投手沙子宸（Sha Tzu-chen）與經驗豐富的胡智為（Hu Chih-wei）搭檔。最後一場與韓國的宿命對決，台灣隊準備動員莊陳仲敖（Chuang Chen Chung-ao）、陳柏毓（Chen Po-yu）及古林睿煬（Gu-Lin Ruei-yang）三位強投同時壓陣，希望能打破隊史紀錄，拿下經典賽對韓首勝。

▼旅日投手古林睿煬。（圖／中職提供）