運動雲

>

WBC台灣隊「地獄賽程」全攻略　第4戰歐印

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，林昱珉。（圖／記者李毓康攝）

▲林昱珉。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導　

WBC經典賽3月5日開打，台灣隊在預賽遇到連打四天地獄賽程，教練團此次特別擴編投手名單至16人，並針對單場65球的限制擬定雙先發戰術，並在第四戰歐印（all in）。

WBC分組賽，台灣隊必須連續對戰澳洲、日本、捷克及韓國的嚴峻考驗。由於上屆台灣隊四戰總掉35分，防線崩盤成為止步預賽的主因。為了強化投球深度，本屆名單特意挑選16名投手，相較上屆增加兩個名額。由於大會規範分組賽投手最多僅能投65球，換算局數約三至四局，因此如何調度「雙先發」組合，將是決定能否闖進八強的關鍵。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 2025中職明星賽，徐若熙。（圖／記者李毓康攝）

▲徐若熙。（圖／記者李毓康攝）

首場交鋒澳洲至關重要，對方上屆曾擊敗韓國展現黑馬實力，台灣隊絕無大意空間。教練團考量派出一左一右的王牌組合，由徐若熙（Hsu Ju-hsi）與林昱珉（Lin Yu-min）聯手出擊，目標先搶下開門紅。

第二戰對抗實力強勁的日本隊，面對大聯盟級強投山本由伸（Yoshinobu Yamamoto），台灣預計由小聯盟表現亮眼的林維恩（Lin Wei-en）搭配中職強投鄭智均（Cheng Chih-chun）應戰。

關鍵戰役投手精銳盡出 目標擊退韓國首勝
第三戰對陣捷克，台灣隊預計安排旅美投手沙子宸（Sha Tzu-chen）與經驗豐富的胡智為（Hu Chih-wei）搭檔。最後一場與韓國的宿命對決，台灣隊準備動員莊陳仲敖（Chuang Chen Chung-ao）、陳柏毓（Chen Po-yu）及古林睿煬（Gu-Lin Ruei-yang）三位強投同時壓陣，希望能打破隊史紀錄，拿下經典賽對韓首勝。

▼旅日投手古林睿煬。（圖／中職提供）

▲▼旅日投手古林睿煬、孫易磊、張峻瑋已率先向球隊報到 。（圖／記者劉亮亨攝）

關鍵字： WBC

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

山川穗高台灣街頭被包圍簽名　想吃在地美食卻遇難關踩雷：超難吃

山川穗高台灣街頭被包圍簽名　想吃在地美食卻遇難關踩雷：超難吃

狂掃12安！王柏融3安5度上壘、曾昱磬開轟　台鋼13比1宰NC恐龍

狂掃12安！王柏融3安5度上壘、曾昱磬開轟　台鋼13比1宰NC恐龍

8.4億續留亞特蘭大！「拍賣哥」塞爾延長合約要在勇士終老

8.4億續留亞特蘭大！「拍賣哥」塞爾延長合約要在勇士終老

冬奧金牌傳奇「劉美賢」拒中招攬被監視　父：錢無法收買核心價值

冬奧金牌傳奇「劉美賢」拒中招攬被監視　父：錢無法收買核心價值

不畏王維中、黃子鵬競爭！櫻井周斗專注對打者、競爭台鋼先發輪值

不畏王維中、黃子鵬競爭！櫻井周斗專注對打者、競爭台鋼先發輪值

準爸爸王齊麟發威！「麟榤配」26分鐘橫掃對手、攜李家兄弟晉德國賽16強

準爸爸王齊麟發威！「麟榤配」26分鐘橫掃對手、攜李家兄弟晉德國賽16強

周桂羽退出中華隊傷勢曝光　許晉哲：膝蓋、腳踝都打PRP

周桂羽退出中華隊傷勢曝光　許晉哲：膝蓋、腳踝都打PRP

還是贏不了！鄭怡靜、簡彤娟不敵中韓強敵　女單都止步32強

還是贏不了！鄭怡靜、簡彤娟不敵中韓強敵　女單都止步32強

UVL複賽戰火燃！清華三劍客發威　險勝陽明交大贏「大梅竹賽」

UVL複賽戰火燃！清華三劍客發威　險勝陽明交大贏「大梅竹賽」

中職37年賽程出爐！臺北大巨蛋排58場、亞太棒球場也加入

中職37年賽程出爐！臺北大巨蛋排58場、亞太棒球場也加入

【總召換人】院會結束立刻探視柯建銘 韓國瑜：盼他注意身心調節

熱門新聞

山川穗高台灣街頭被包圍簽名　想吃在地美食卻遇難關踩雷：超難吃

狂掃12安！王柏融3安5度上壘、曾昱磬開轟　台鋼13比1宰NC恐龍

8.4億續留亞特蘭大！「拍賣哥」塞爾延長合約要在勇士終老

冬奧金牌傳奇「劉美賢」拒中招攬被監視　父：錢無法收買核心價值

不畏王維中、黃子鵬競爭！櫻井周斗專注對打者、競爭台鋼先發輪值

準爸爸王齊麟發威！「麟榤配」26分鐘橫掃對手、攜李家兄弟晉德國賽16強

讀者回應

﻿

熱門新聞

1山川穗高街頭被包圍簽名　想吃在地美食卻遇難關還踩雷：超級難吃

2王柏融5度上壘、曾昱磬開轟　台鋼宰恐龍

38.4億留人！拍賣哥續披勇士戰袍

4冬奧金牌傳奇「劉美賢」拒中招攬　反被監視

5無懼兩土投競爭　櫻井提升投球意識

最新新聞

1鄧愷威2局無失分2強打！鄭宗哲敲首安

2WBC台灣隊「地獄賽程」全攻略　第4戰歐印

3冬奧金牌傳奇「劉美賢」拒中招攬　反被監視

4三劍客顯威　大梅竹賽清大勝！

5準爸爸王齊麟發威！麟榤配晉16強

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

不想再遺憾　梅西領阿根廷爭冠

台中東亞青運主辦權確定取消　市長林佳龍：這是粗暴的行為

台灣女孩楊立微登《達人秀》！　倒立用腿頂「燃燒物」全場起立歡呼

阿Ken看《陽光女子合唱團》了嗎？　安心亞喊話：要看吧！

【細節控會跪】美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原

NMIXX海嫄直播遭雷射筆照房間！　聽私生飯店樓下喊叫超不悅

【你各位要倒大楣了】海軍垃圾亂丟！　艦長印章、軍帽漂上岸超傻眼
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366