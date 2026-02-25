運動雲

冬奧金牌傳奇「劉美賢」拒中招攬被監視　父：錢無法收買核心價值

▲▼美國華裔花式滑冰選手劉美賢（Alysa Liu）。（圖／路透社）

▲美國華裔花式滑冰選手劉美賢（Alysa Liu）。（圖／路透社，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

美國華裔花式滑冰好手劉美賢（Alysa Liu）在米蘭冬奧勇奪雙金，其父劉俊受訪透露，曾拒絕中方轉籍參賽的誘人邀約，結果反遭間諜監視。

出身加州的劉美賢（Alysa Liu）自5歲開啟滑冰生涯，13歲便創下美國花滑錦標賽最年輕女單冠軍紀錄，近日更在米蘭-科爾蒂納（Milan-Cortina）冬季奧運完成雙金壯舉。相較於同樣在加州長大、最終選擇代表中國出賽的滑雪選手谷愛凌（Eileen Gu），劉美賢的動向備受矚目。其父劉俊（Arthur Liu）近日接受「日經亞洲」（Nikkei Asia）專訪，首度公開中方曾試圖招攬女兒入籍的過程。

▲▼美國華裔花式滑冰選手劉美賢（Alysa Liu）。（圖／路透社）

拒絕誘人待遇換效力　揭露多年遭間諜監視
在2022年北京冬奧前夕，中方曾聯繫劉俊尋求合作。雖然對話並未進行到具體金額報價的階段，但劉俊從其他管道得知，相關待遇「非常誘人」。對此，他強調自己有極為珍視的原則與操守，無論對方開出多少金額，都不可能讓女兒改披中國戰袍出賽，直言金錢無法收買他的核心價值。

劉俊進一步透露，拒絕招攬後他面臨巨大壓力。他自稱移居美國數十年來一直受到監視。隨著北京冬奧臨近，中方的動作甚至變本加厲，派出更多間諜對其進行干擾，但他仍堅持立場，守護女兒代表美國參賽的決定。

▲▼美國華裔花式滑冰選手劉美賢（Alysa Liu）。（圖／路透社）

關鍵字： 劉美賢

冬奧金牌傳奇「劉美賢」拒中招攬被監視　父：錢無法收買核心價值

