UVL複賽戰火燃！清華三劍客發威　險勝陽明交大贏「大梅竹賽」

▲114年UVL清華大學3：1勝陽明交大。（圖／大專體總提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

114學年度UVL大專排球聯賽男子公開一級複賽，衛冕軍中原大學和上屆季軍國北教大激戰近兩個小時，以3：1後來居上，和上屆亞軍臺灣師大雙雙取得7連勝；大仁科大3：2逆轉勝彰師躍居第3；「大梅竹賽」清華大學3：1勝陽明交大。

這項比賽續在清華大學體育館較勁，目前中原大學、臺灣師大同為7戰全勝，大仁科大和國北教大同為5勝2負，清華大學和彰化師大同為4勝3負，臺灣體大和臺北大學同為3勝4負，陽明交大2勝5負、中山大學和實踐大學同為1勝6負，嘉義大學7負。

清華大學對陽明交大之戰，清大在「三劍客」羅文夆27分、楊永偵20分、歐陽宸維19分帶動下，數度在落後劣勢下絕處逢生，苦戰122分鐘後以25比19、22比25、29比27、26比24獲勝，讓狂得34分的陽明交大蕭宜正作白工。

清大教練邱得全說原本預期要打5局。「陽明交大是支很恐怖的隊伍，每次複賽都調整得很好，去年我隊是在預賽贏他們，我甚至感覺今天對手贏面比較大，還好後段發球和攔網反擊不錯，大砲也有幾顆球較突出，大家表現都很好。」

「今年我隊可用之兵較去年多，把握度上較佳，如此激烈比賽誰能穩得住，就不會一直被拉走。」對於觀戰球迷戲稱這場也是「梅竹賽」，邱得全說：「梅竹賽是一般組的比賽，這場可以算是『大梅竹賽』。」

上屆亞軍臺灣師大對到首度挑戰一級的實踐大學，由二軍上場應卯練膽試，仍以直落三獲勝，順利取得七連勝。

相較之下，衛冕軍中原大學的第七勝就拿得有些驚險。

上屆季軍國北教大第一局3度deuce後以28：26先馳得點，第二局中原25比17扳回一城，第三局雙方6度deuce，由中原31比29取得2：1聽牌，隨後25比19再勝保住第七勝。此役中原大學以林庭偉22分最佳，國北教大李元雖然拿了32分，惜沒能幫助球隊贏球。

中原大學教練陳克舟表示，賽前評估是五五波賽事。「今天第四局我們球運好一點，贏的關鍵在於把施宇祥換上來，他的接發球比較穩定，有了穩定的接發球，攻擊和攔網也都有按設定執行。不只這場很關鍵，下一場也很重要，因為大家可能會互咬。」

▲中原大學擊敗上屆季軍國北教大。（圖／大專體總提供）

上屆第六的大仁科大，以3：2(21比25、25比22、23比25、25比20、15比9)力克上屆殿軍彰化師大，排名由第四進到第三。霸氣拿下賽末點、豪奪30分的曾茂聰是最大功臣，彰化師大陳恩得貢獻27分但只能黯然吞敗。

大仁科大教練葉丁嘉表示，跟去年陣容相較，最大的差別是多了一個舉球員林祐廷，以及快攻手張珉銓，整體而言戰力比去年穩定度高一點，將全力以赴朝拼進四強的目標邁進。

▲大仁科大力克上屆殿軍彰化師大。（圖／大專體總提供）