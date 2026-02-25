運動雲

>

UVL複賽戰火燃！清華三劍客發威　險勝陽明交大贏「大梅竹賽」

▲114年UVL清華大學3：1勝陽明交大。（圖／大專體總提供）

▲114年UVL清華大學3：1勝陽明交大。（圖／大專體總提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

114學年度UVL大專排球聯賽男子公開一級複賽，衛冕軍中原大學和上屆季軍國北教大激戰近兩個小時，以3：1後來居上，和上屆亞軍臺灣師大雙雙取得7連勝；大仁科大3：2逆轉勝彰師躍居第3；「大梅竹賽」清華大學3：1勝陽明交大。
這項比賽續在清華大學體育館較勁，目前中原大學、臺灣師大同為7戰全勝，大仁科大和國北教大同為5勝2負，清華大學和彰化師大同為4勝3負，臺灣體大和臺北大學同為3勝4負，陽明交大2勝5負、中山大學和實踐大學同為1勝6負，嘉義大學7負。

清華大學對陽明交大之戰，清大在「三劍客」羅文夆27分、楊永偵20分、歐陽宸維19分帶動下，數度在落後劣勢下絕處逢生，苦戰122分鐘後以25比19、22比25、29比27、26比24獲勝，讓狂得34分的陽明交大蕭宜正作白工。

[廣告]請繼續往下閱讀...

清大教練邱得全說原本預期要打5局。「陽明交大是支很恐怖的隊伍，每次複賽都調整得很好，去年我隊是在預賽贏他們，我甚至感覺今天對手贏面比較大，還好後段發球和攔網反擊不錯，大砲也有幾顆球較突出，大家表現都很好。」

「今年我隊可用之兵較去年多，把握度上較佳，如此激烈比賽誰能穩得住，就不會一直被拉走。」對於觀戰球迷戲稱這場也是「梅竹賽」，邱得全說：「梅竹賽是一般組的比賽，這場可以算是『大梅竹賽』。」

上屆亞軍臺灣師大對到首度挑戰一級的實踐大學，由二軍上場應卯練膽試，仍以直落三獲勝，順利取得七連勝。
相較之下，衛冕軍中原大學的第七勝就拿得有些驚險。

上屆季軍國北教大第一局3度deuce後以28：26先馳得點，第二局中原25比17扳回一城，第三局雙方6度deuce，由中原31比29取得2：1聽牌，隨後25比19再勝保住第七勝。此役中原大學以林庭偉22分最佳，國北教大李元雖然拿了32分，惜沒能幫助球隊贏球。

中原大學教練陳克舟表示，賽前評估是五五波賽事。「今天第四局我們球運好一點，贏的關鍵在於把施宇祥換上來，他的接發球比較穩定，有了穩定的接發球，攻擊和攔網也都有按設定執行。不只這場很關鍵，下一場也很重要，因為大家可能會互咬。」

▲中原大學。（圖／大專體總提供）

▲中原大學擊敗上屆季軍國北教大。（圖／大專體總提供）

上屆第六的大仁科大，以3：2(21比25、25比22、23比25、25比20、15比9)力克上屆殿軍彰化師大，排名由第四進到第三。霸氣拿下賽末點、豪奪30分的曾茂聰是最大功臣，彰化師大陳恩得貢獻27分但只能黯然吞敗。

大仁科大教練葉丁嘉表示，跟去年陣容相較，最大的差別是多了一個舉球員林祐廷，以及快攻手張珉銓，整體而言戰力比去年穩定度高一點，將全力以赴朝拼進四強的目標邁進。

▲大仁科大。（圖／大專體總提供）

▲大仁科大力克上屆殿軍彰化師大。（圖／大專體總提供）

關鍵字： UVL中原大學清華大學大仁科大臺灣師大

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

山川穗高台灣街頭被包圍簽名　想吃在地美食卻遇難關踩雷：超難吃

山川穗高台灣街頭被包圍簽名　想吃在地美食卻遇難關踩雷：超難吃

狂掃12安！王柏融3安5度上壘、曾昱磬開轟　台鋼13比1宰NC恐龍

狂掃12安！王柏融3安5度上壘、曾昱磬開轟　台鋼13比1宰NC恐龍

不畏王維中、黃子鵬競爭！櫻井周斗專注對打者、競爭台鋼先發輪值

不畏王維中、黃子鵬競爭！櫻井周斗專注對打者、競爭台鋼先發輪值

周桂羽退出中華隊傷勢曝光　許晉哲：膝蓋、腳踝都打PRP

周桂羽退出中華隊傷勢曝光　許晉哲：膝蓋、腳踝都打PRP

還是贏不了！鄭怡靜、簡彤娟不敵中韓強敵　女單都止步32強

還是贏不了！鄭怡靜、簡彤娟不敵中韓強敵　女單都止步32強

中職37年賽程出爐！臺北大巨蛋排58場、亞太棒球場也加入

中職37年賽程出爐！臺北大巨蛋排58場、亞太棒球場也加入

重現SBL台啤經典「雞冠頭」？　林志傑笑回：太勉強我了

重現SBL台啤經典「雞冠頭」？　林志傑笑回：太勉強我了

林志傑引退後下一步曝光　許晉哲公開招募：打世壯運

林志傑引退後下一步曝光　許晉哲公開招募：打世壯運

8.4億續留亞特蘭大！「拍賣哥」塞爾延長合約要在勇士終老

8.4億續留亞特蘭大！「拍賣哥」塞爾延長合約要在勇士終老

台鋼12安宰恐龍、練習賽首勝到手！洪一中：調整手感比比數重要

台鋼12安宰恐龍、練習賽首勝到手！洪一中：調整手感比比數重要

【5輛破億超跑開進操場】開學禮秒變車展！ 校友用「廁所哲學」震撼教育

熱門新聞

山川穗高台灣街頭被包圍簽名　想吃在地美食卻遇難關踩雷：超難吃

狂掃12安！王柏融3安5度上壘、曾昱磬開轟　台鋼13比1宰NC恐龍

不畏王維中、黃子鵬競爭！櫻井周斗專注對打者、競爭台鋼先發輪值

周桂羽退出中華隊傷勢曝光　許晉哲：膝蓋、腳踝都打PRP

還是贏不了！鄭怡靜、簡彤娟不敵中韓強敵　女單都止步32強

中職37年賽程出爐！臺北大巨蛋排58場、亞太棒球場也加入

讀者回應

﻿

熱門新聞

1山川穗高街頭被包圍簽名　想吃在地美食卻遇難關還踩雷：超級難吃

2王柏融5度上壘、曾昱磬開轟　台鋼宰恐龍

3無懼兩土投競爭　櫻井提升投球意識

4周桂羽退中華隊　膝蓋、腳踝都打PRP

5不敵世界第2　鄭怡靜新加坡止步32強

最新新聞

1三劍客顯威　大梅竹賽清大勝！

2準爸爸王齊麟發威！麟榤配晉16強

38.4億留人！拍賣哥續披勇士戰袍

4周桂羽退中華隊　膝蓋、腳踝都打PRP

5無懼兩土投競爭　櫻井提升投球意識

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

不想再遺憾　梅西領阿根廷爭冠

台中東亞青運主辦權確定取消　市長林佳龍：這是粗暴的行為

台灣女孩楊立微登《達人秀》！　倒立用腿頂「燃燒物」全場起立歡呼

【細節控會跪】美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原

阿Ken看《陽光女子合唱團》了嗎？　安心亞喊話：要看吧！

【你各位要倒大楣了】海軍垃圾亂丟！　艦長印章、軍帽漂上岸超傻眼

【千億遺產難分割】張國煒為加速分配　現身台北地院出庭
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366