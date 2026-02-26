運動雲

UVL強權臺師大7連勝！香港雙星異口同聲「在台灣練球好幸福」

▲臺灣師大男排港生車孝男(左)和嚴家樂。（圖／大專體總提供）

▲臺灣師大男排港生車孝男(左)和嚴家樂。（圖／大專體總提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

全力尋求UVL隊史第24冠的臺灣師大男排隊今天取得7連勝，陣中兩名港生對於能進入資源豐富的排球強權臺師，都覺得很幸福，異口同聲說：「臺師大訓練很有系統，在香港有時借不到體育館，並不是每天都可以摸到球。」

114學年度UVL大專排球聯賽男子公開一級複賽續在清華大學較勁，上屆亞軍臺灣師大未派最佳陣容，仍以直落三打敗首度挑戰一級的實踐大學，拿下七連勝。

臺師陣中有兩位從香港跨海來台求學的攻擊手，183公分的車孝男就讀體育與運動科學系3年級，178的嚴家樂則是運動競技系新鮮人。國小四年級開始打球的車孝男，因為覺得臺灣整體排球水平較香港高，選擇有體育系跟排球校隊的臺灣師大，想體驗不一樣的生活；因為爸爸愛打球，小一就被推坑的嚴家樂，則跟著車孝男腳步到臺師。「有學長帶感覺比較安心。」他說。

臺師的訓練量跟強度比香港高，車孝男坦言剛開始體能跟不上。「這邊球隊的練習比較固定，時間會比較早，幾乎每天都可以碰到球。在香港不一定每所學校都有自己的場地，訓練時間不固定，可能要搭很久的車才能到訓練場地。」

車孝男補充說：「有些球員可能在學校練完球，還要到俱樂部練球，可能要練到晚上快12點才回到家，臺灣雖然練習強度比較高，但訓練時間固定不會練到太晚，反而可以有更多時間休息和恢復。」對此，曾拿過香港高中排球聯賽亞軍嚴家樂心有戚戚焉。「臺師排球很強，資源多，又有機會打企聯，很棒，雖然訓練量大但很有系統，反而比較不會疲勞，不像香港體育館不好訂，要看什麼時候訂到體育館才能練。」

▲臺灣師大男排港生車孝男。（圖／大專體總提供）

▲臺灣師大男排港生車孝男。（圖／大專體總提供）

嚴家樂說排球很刺激很好玩。「就算實力本來是七三或六四比，但重點還是要看臨場狀況決定，來臺師後學到很多東西，其中攔網收穫最多。」UVL初體驗，他自評攻擊還是急躁了些，常常沒想好怎麼打，就盲目發力。

▲臺灣師大男排港生嚴家樂。（圖／大專體總提供）

▲臺灣師大男排港生嚴家樂。（圖／大專體總提供）

臺港兩地都有很多美食，車孝男說：「都蠻好吃的，很多夜市小吃都很有特色，像薑母鴨，就是我在香港沒吃過的。」嚴家樂說：「真的很多東西都很好吃，特別是炸雞，汁多味美。」

故事說到這，一定有人會問：「車孝男沒想過改名字嗎？」他說：「沒吔！這是家人取的名字，但臺師同學都叫我『拔萃』，這是我就讀的香港中學名字。」

至於今年UVL目標，兩人有志一同說：「冠軍！」第三年打UVL的車孝男期許自己，有機會上場時候好好把握，把能力發揮到最好，好好享受比賽，和隊友攜手為臺師拿下隊史第24座冠軍盃。

關鍵字： UVL臺師大排球

蔡淑臻穩交小12歲男友兩年　對方有壓力...她虧「還是小菜雞」

