8.4億續留亞特蘭大！「拍賣哥」塞爾延長合約要在勇士終老

▲亞特蘭大勇士王牌塞爾（Chris Sale）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

亞特蘭大勇士在台灣時間25日宣布，已與陣中九度入選全明星賽的當家左投「拍賣哥」塞爾（Chris Sale）達成延長合約協議。這份合約為期1年、價值2700萬美元（約新台幣8.4億元），保障年限至2027賽季，並附帶2028年價值3000萬美元的球隊選擇權，36歲的塞爾原定於2026年球季結束後成為自由球員，延長後約後這位2024年賽揚獎得主繼續留在亞特蘭大，也圓了他想在勇士結束職業生涯的心願。

根據《EPSN》知名記者帕桑（Jeff Passan）報導，勇士這紙合約展現球團對塞爾的高度重視，具體內容包含2027賽季2700萬美元的保障薪資，先前勇士已執行塞爾在2026年球季價值1800萬美元的球隊選項，這意味著這位塞揚左投在接下來的兩年內將領到至少4500萬美元的保障收入。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，合約中還特別附帶了2028年球季價值3000萬美元的球隊選擇權，這給予了球團極大的戰略彈性，能視屆時塞爾的健康狀況與表現，決定是否讓這位王牌投手續留至39歲，此舉也顯示勇士球團對這位老將健康與實力的絕對信任。

塞爾在2023年12月透過交易從紅襪轉戰勇士時，曾因長年的傷病史備受質疑。然而，他在2024年賽季投出了生涯代表作，單季豪取18勝3敗、自責分率2.38、飆出225次三振，一舉奪下國聯勝投、防禦率與三振的「三冠王」，並榮獲生涯首座賽揚獎。

剛剛過去的2025球季，塞爾雖然曾為了撲接一顆滾地球導致肋骨骨折缺陣10週，但在21場出賽中仍展現驚人效率，繳出2.58的自責分率與165次三振。效力勇士兩年來，塞爾在49場先發中平均自責分率僅2.46，徹底鞏固了他準名人堂級別的身價。

勇士隊棒球事務總裁安索波洛斯（Alex Anthopoulos）給予塞爾給極高評價，直言他是自己擔任總經理以來最喜歡的球員之一，「我希望塞爾能在這裡待到他不想打為止，這就是我們的目標，像他這樣的球員鳳毛麟角，他在休息室與場外的價值，甚至超過他在場上的貢獻。」

而對此塞爾也相當感激，他坦言2023年底是他職涯的低谷，是勇士隊在那時拉了他一把，「這裡的每個人對我都非常好，我真的很喜歡待在這裡，我很感激這群人給了我重生的機會。」

塞爾15年大聯盟生涯效力過白襪、紅襪與勇士，累積145勝88敗，防禦率3.01，他在2084局投球中飆出2579次三振，這項數據在現役球員中排名第3。