準爸爸王齊麟發威！「麟榤配」26分鐘橫掃對手、攜李家兄弟晉德國賽16強

▲台灣男雙「麟榤配」王齊麟、邱相榤。（圖／羽協提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

台灣男雙「麟榤配」王齊麟／邱相榤25日在超級300系列德國公開賽32強登場，首輪面對蘇格蘭組合鄧恩（Alexander Dunn）／普林格（Adam Pringle），耗時僅26分鐘就以21比13、21比11輕取對手，也挺進16強，至於另一組男雙雙胞胎兄弟檔李芳至／李芳任則是碰上法國組合亞當（Eloi Adam）／羅西（Leo Rossi），兩人經歷46分激戰最終也直落二收下勝利。

王齊麟／邱相榤2月初表台灣出戰亞洲羽球團體錦標賽，也是他們本季首度亮相，一共出賽3場，收下6183積分，男雙世界排名也登上第11，創下兩人合拍以來最佳，而3月下旬就要當爸爸，王齊麟本週攜手邱相榤來到德國，首輪碰上世界排名第75的蘇格蘭組合鄧恩／普林格。

[廣告]請繼續往下閱讀...

面對陌生的對手，首局王齊麟／邱相榤開賽就拉出4比1攻勢，不過蘇格蘭組合穩住陣腳，很快就連拿3分追平，不過打到6比6平手時，麟榤配找到進攻節奏，一波5比1先以11比7佔據領先，技術暫停過後兩人繼續強攻，在14比11領先時，直接打出7比2攻勢，很快就以21比13先馳得點。

次局王齊麟／邱相榤一樣是從開賽就建立起5分領先優勢，技術暫停前更直接取得11比4領先，暫停過後兩人火力沒停歇，繼續默契十足強攻，蘇格蘭組合雖然一度追到9比15，但麟榤配迅速回敬5比0攻勢搶下賽末點，雖然遭對手化解兩個賽點，但最終還是以21比11收下勝利，也闖進16強。

至於男雙世界排名23的雙胞胎兄弟檔李芳至／李芳任，第二度在國際賽碰上世排41名的法國搭檔亞當／羅西，雙方首次碰頭正好就是2025年的德國公開賽，相隔一年又交手，法國搭檔這次來勢洶洶，開賽就火力全開搶攻，直接取得11比4大幅領先，暫停過後還一度將分差擴大到8分之多，然而台灣雙胞胎兄弟檔此時卻回穩先追到7比15，接下來更是上演絕地反攻拉出12比2的狂暴攻勢直接逆轉超前，之後雙方一路僵持不下，打到21比21時李芳至／李芳任漂亮連拿2分，以23比21逆轉搶下勝利。

次局兩人延續氣勢打算乘勝追擊，開賽也取得8比4領先，但法國搭檔還是展現韌性，連拿6分直接逆轉超前，反以11比9領先進入技術暫停，不過這次李芳至／李芳任很快就回穩，暫停過後回來先連拿7分，之後法國組合雖然一度追到剩2分差，但台灣雙胞胎組合馬上連拿5分成功鎖定勝利，最終就以21比14再下一城，直落二闖進16強。