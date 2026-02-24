不畏王維中、黃子鵬競爭！櫻井周斗專注對打者、競爭台鋼先發輪值

▲台鋼雄鷹投手櫻井周斗。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者蔡厚瑄／台南報導

台鋼雄鷹在農曆年後的首場練習賽以13比1大比分擊敗來台春訓的NC恐龍，除了打線火力噴發外，日籍先發投手櫻井周斗在面對恐龍先發2局，僅被敲出1支安打，再度零失分，他年前對陣WBC中華隊，2局同樣無失分，在兩場練習賽都帶給打線、牛棚相當大的信心，受訪時他也透露自己新球季就是加強了「投球意識」，希望每一局都能用最少的球數來解決打者。

櫻井周斗兩場練習賽擔任先發，在首場練習賽面對擁有頂尖戰力的WBC中華隊時，他先發2局雖然被敲出2支安打，但成功投出1K且無失分；今日面對NC恐龍，他更進一步提升效率，2局用26球僅讓對手敲出1安，再度封鎖對方打線。

[廣告]請繼續往下閱讀...

賽後談到目前的調整狀況，櫻井周斗透過翻譯表示，「因為希望投出比去年更好的成績，所以這兩場比賽也有特別努力，希望能讓整體的表現更上一層樓。」

談到今年與去年的差異，櫻井周斗指出，雖然在投球技術細節上沒有太大的變動，但在「投球意識」上做了質的提升。他將重點放在了用球數的精簡化上，目標是讓每一局都能以最少的球數解決每一位打者，「盡可能減少用球數，是我今年特別注意的部分，」櫻井周斗解釋道，「不追求數據，而是希望每一局都能有效率地結束。」

▲台鋼雄鷹投手櫻井周斗（右）與隊友擊掌。（圖／台鋼雄鷹提供）

隨著台鋼雄鷹在休賽季補進王維中與黃子鵬兩位資歷顯赫的本土投手，先發輪值競爭又更白熱化，不過對此櫻井周斗展現出成熟心態。

「比起和他人比較，更重要的是發揮自己的能力與優勢，」櫻井周斗自信地表示，「我會更專注在對決眼前的打者身上。」他特別強調自己的防守特質，即便讓跑者上壘，也會展現強韌的解危能力，堅守不讓對方回到本壘得分的最後防線。

對於即將到來的新球季，櫻井周斗的目標非常明確且純粹，他說就是希望整個球季都能穩定維持在一軍出賽，且最重要的就是能為球隊在爭取總冠軍做出實質的貢獻。