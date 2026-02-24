運動雲

還是贏不了！鄭怡靜、簡彤娟不敵中韓強敵　女單都止步32強

▲鄭怡靜。（圖／翻攝自WTT官網）

▲鄭怡靜。（圖／翻攝自WTT官網）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年WTT新加坡桌球大滿貫賽女單次輪24日登場，台灣一姐鄭怡靜交手高居世界排名第2的王曼昱，經歷36分鐘激戰，最終鄭怡靜仍以9比11、11比9、4比11、5比11，總局數1：3敗下陣來，止步32強也還是無緣拿下對戰王曼昱首勝，至於另外一位一路從資格賽艱辛打進正賽的簡彤娟，面對南韓一姐申裕斌也直落三吞敗，仍是在32強就止步。

鄭怡靜目前世排暫居18，這次在新加坡大滿貫女單首輪與李昱諄上演「台灣內戰」，經歷5局大戰艱辛以3比2險勝，沒想到32強馬上就遭遇強敵王曼昱，過去雙方在國際賽交手6次，鄭怡靜還沒能拿下過任何1勝。

這次在新加坡碰頭，鄭怡靜首局開戰就和王曼昱打得難分難解，鄭怡靜雖然一度取得4比2領先，但王曼昱很快便從後來居上，雙方7度戰平，最後打到9比9平手，王曼昱連拿2分，鄭怡靜以9比11先丟掉首局。雖然次局兩人還是打得跟第1局一樣難分難解，但這次再度戰到9比9平手時，鄭怡靜先靠正手取分，隨後反手斜線成功突破，以11比9扳回一城。

只是第3局王曼昱找到進攻節奏，在以4比3領先時拉出一波7比1的殘暴攻勢，很快就以11比4再下一城，也率先「聽牌」，第4局開局鄭怡靜又陷入1比4落後，她雖然苦苦追趕，但仍無力扭轉劣勢，最終以5比11丟掉，總局數1比3落敗。

世界排名94的簡彤娟這次在新加坡從資格賽打起，一路過關斬將闖進正賽，64強先以3比1擊敗克羅埃西亞拉科瓦茨（Lea Rakova），32強遇上世界排名13的南韓一姐申裕斌，激戰握後仍以2比11、8比11、7比11，直落三落敗，同樣在32強就止步。

關鍵字： 鄭怡靜王曼昱簡彤娟桌球新加坡大滿貫

