山川穗高台灣街頭被包圍簽名　想吃在地美食卻遇難關踩雷：超難吃

▲山川穗高、秋廣優人來台發限時動態。（圖／秋廣優人IG、山川穗高IG）

記者楊舒帆／綜合報導

福岡軟銀鷹24日抵達台灣，準備參加「2026台日棒球國際交流賽」，25日將在台北大巨蛋對戰中信兄弟，26日迎戰WBC中華隊。由於軟銀上季勇奪「日本一」，球員在當地人氣不減。山川穗高在街頭被球迷包圍簽名，畫面被隊友秋廣優人分享到社群，還寫下「おーあい台湾（我愛台灣）」，展現對台灣球迷的熱情回應。

除了街頭簽名潮，山川穗高也透過IG限時動態分享抵台趣事。第一則貼出秋廣優人與路邊狗狗的合照，並TAG隊友又吉克樹，笑寫「台湾に又吉さんおった！（在台灣遇到又吉先生了！）」。

接著他透露原本想品嚐台灣在地美食，卻遇上「只收現金」的狀況，無奈改吃連鎖義大利麵店，並苦笑寫道：「本來想吃在地美食，結果只收現金。不過用餐體驗似乎不如預期，他更直白發文「超級難吃」。最後還貼出盤中剩下的玉米粒，搞笑問道：「有人知道這個要怎麼吃嗎？」展現幽默一面。

軟銀此次來台備戰交流賽，場外花絮同樣吸睛。從街頭簽名到美食初體驗，山川與秋廣的互動與貼文，讓台灣行還沒開打就先掀起話題。

▲山川穗高來台發限時動態。（圖／山川穗高IG）