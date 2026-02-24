運動雲

>

周桂羽退出中華隊傷勢曝光　許晉哲：膝蓋、腳踝都打PRP

▲▼台北富邦勇士周桂羽。（圖／記者李毓康攝）

▲勇士主力前鋒周桂羽退出此次中華隊，領隊許晉哲透露傷勢狀況。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／台北報導

台北富邦勇士主力前鋒周桂羽，日前傳出因膝蓋傷勢退出本次中華隊集訓，將無緣在2月26日、3月1日兩場世界盃亞洲區資格賽對上南韓、中國之戰出賽。24日勇士領隊許晉哲也親自說明周桂羽傷勢狀況，他透露從日本東超比賽回來後，周桂羽的膝蓋、腳踝都呈現不舒服狀況，近期進行了自體高濃度血小板血漿(PRP)治療，大約1週無法集訓，因此才選擇退出中華隊。

周桂羽近年來都為中華男籃主力班底，深受總教練圖齊喜愛與重用，不過此次中華隊從大年初二開始集訓，就傳出周桂羽在報到後因傷勢影響選擇退出集訓，中華男籃最終也選擇不再補人，就以現有的15人名單集訓備戰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

勇士領隊許晉哲透露，「周桂羽在中華隊開訓當天有先去報到，但隔天因為膝蓋、腳踝都有舊傷前往醫院檢查，最終選擇進行PRP注射，在打完針後有一周的時間無法上場訓練，因此跟圖齊教練溝通後，才選擇退出此次中華隊。」

不過許晉哲也表示，「最後沒有動刀手術，應該都是比較好的狀況，現在就是看周桂羽的恢復狀況，決定何時才能讓他回到球場。」

另外，在洋將選擇方面，許晉哲也不諱言，目前球隊確實有看新洋將，會以長人為優先考量，但也要觀察辛特力在年假過後的整體調整狀況，來做最後評估。

關鍵字： 周桂羽中華隊中華男籃富邦勇士許晉哲台籃PLG

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

重現SBL台啤經典「雞冠頭」？　林志傑笑回：太勉強我了

重現SBL台啤經典「雞冠頭」？　林志傑笑回：太勉強我了

林志傑引退後下一步曝光　許晉哲公開招募：打世壯運

林志傑引退後下一步曝光　許晉哲公開招募：打世壯運

回憶絕殺卡達爆扣「太完美」　田壘：不可能再有下一個林志傑

回憶絕殺卡達爆扣「太完美」　田壘：不可能再有下一個林志傑

上半季僅4勝9敗的勇士注意！　林志傑「引退宣言」喊話拚總冠軍

上半季僅4勝9敗的勇士注意！　林志傑「引退宣言」喊話拚總冠軍

快訊／獲贈專屬「野獸」黃金門號　林志傑還能終身免費使用

快訊／獲贈專屬「野獸」黃金門號　林志傑還能終身免費使用

快訊／「野獸」林志傑哭了　談到最愛的家人激動落淚

快訊／「野獸」林志傑哭了　談到最愛的家人激動落淚

快訊／林志傑引退賽4月登場　小巨蛋門票售價揭曉800元到7012元

快訊／林志傑引退賽4月登場　小巨蛋門票售價揭曉800元到7012元

快訊／台籃第一人！　野獸林志傑辦個人特展、全系列周邊商品曝光

快訊／台籃第一人！　野獸林志傑辦個人特展、全系列周邊商品曝光

快訊／「狂、升、魂」野獸精神　林志傑引退賽主視覺曝光

快訊／「狂、升、魂」野獸精神　林志傑引退賽主視覺曝光

「單核心」衛少回來了　狂飆25分7助攻終止國王16連敗

「單核心」衛少回來了　狂飆25分7助攻終止國王16連敗

工程師挑戰「1公升的眼淚」調酒暴斃　店長出庭喊冤：老闆辦的

熱門新聞

山川穗高台灣街頭被包圍簽名　想吃在地美食卻遇難關踩雷：超難吃

狂掃12安！王柏融3安5度上壘、曾昱磬開轟　台鋼13比1宰NC恐龍

不畏王維中、黃子鵬競爭！櫻井周斗專注對打者、競爭台鋼先發輪值

周桂羽退出中華隊傷勢曝光　許晉哲：膝蓋、腳踝都打PRP

還是贏不了！鄭怡靜、簡彤娟不敵中韓強敵　女單都止步32強

中職37年賽程出爐！臺北大巨蛋排58場、亞太棒球場也加入

讀者回應

﻿

熱門新聞

1山川穗高街頭被包圍簽名　想吃在地美食卻遇難關還踩雷：超級難吃

2王柏融5度上壘、曾昱磬開轟　台鋼宰恐龍

3無懼兩土投競爭　櫻井提升投球意識

4周桂羽退中華隊　膝蓋、腳踝都打PRP

5不敵世界第2　鄭怡靜新加坡止步32強

最新新聞

1三劍客顯威　大梅竹賽清大勝！

2準爸爸王齊麟發威！麟榤配晉16強

38.4億留人！拍賣哥續披勇士戰袍

4周桂羽退中華隊　膝蓋、腳踝都打PRP

5無懼兩土投競爭　櫻井提升投球意識

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

不想再遺憾　梅西領阿根廷爭冠

台中東亞青運主辦權確定取消　市長林佳龍：這是粗暴的行為

台灣女孩楊立微登《達人秀》！　倒立用腿頂「燃燒物」全場起立歡呼

【細節控會跪】美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原

阿Ken看《陽光女子合唱團》了嗎？　安心亞喊話：要看吧！

【你各位要倒大楣了】海軍垃圾亂丟！　艦長印章、軍帽漂上岸超傻眼

【千億遺產難分割】張國煒為加速分配　現身台北地院出庭
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366