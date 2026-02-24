周桂羽退出中華隊傷勢曝光　許晉哲：膝蓋、腳踝都打PRP

▲勇士主力前鋒周桂羽退出此次中華隊，領隊許晉哲透露傷勢狀況。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／台北報導

台北富邦勇士主力前鋒周桂羽，日前傳出因膝蓋傷勢退出本次中華隊集訓，將無緣在2月26日、3月1日兩場世界盃亞洲區資格賽對上南韓、中國之戰出賽。24日勇士領隊許晉哲也親自說明周桂羽傷勢狀況，他透露從日本東超比賽回來後，周桂羽的膝蓋、腳踝都呈現不舒服狀況，近期進行了自體高濃度血小板血漿(PRP)治療，大約1週無法集訓，因此才選擇退出中華隊。

周桂羽近年來都為中華男籃主力班底，深受總教練圖齊喜愛與重用，不過此次中華隊從大年初二開始集訓，就傳出周桂羽在報到後因傷勢影響選擇退出集訓，中華男籃最終也選擇不再補人，就以現有的15人名單集訓備戰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

勇士領隊許晉哲透露，「周桂羽在中華隊開訓當天有先去報到，但隔天因為膝蓋、腳踝都有舊傷前往醫院檢查，最終選擇進行PRP注射，在打完針後有一周的時間無法上場訓練，因此跟圖齊教練溝通後，才選擇退出此次中華隊。」

不過許晉哲也表示，「最後沒有動刀手術，應該都是比較好的狀況，現在就是看周桂羽的恢復狀況，決定何時才能讓他回到球場。」

另外，在洋將選擇方面，許晉哲也不諱言，目前球隊確實有看新洋將，會以長人為優先考量，但也要觀察辛特力在年假過後的整體調整狀況，來做最後評估。