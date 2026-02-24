重現SBL台啤經典「雞冠頭」？　林志傑笑回：太勉強我了

▲林志傑引退賽無緣重現當年的經典「雞冠頭」。（圖／記者黃克翔攝）

記者杜奕君／台北報導

台籃精神領袖「野獸」林志傑將於4月11日、12日在台北小巨蛋舉行正式引退賽，今（24日）台北富邦勇士也為他提前舉行引退記者會，並推出一系列相關周邊商品。林志傑也久違穿上昔日曾效力台灣啤酒、浙江廣廈時期球衣，林志傑笑說，「回憶很多，那是年輕也最狂野、最難掌握的我！」但被問到引退賽是否願意重現昔日招牌「雞冠頭」，林志傑笑回，「這太勉強我了！」

身為台籃當代「GOAT」，勇士球團為了林志傑引退規劃一系列周邊商品，甚至還將破天荒替他舉辦首次個人特展，林志傑強大的吸粉魅力可說徹底展現。

林志傑表示，「去年冠軍戰第7場受了大傷，當時真的有萌生應該退了的念頭，要把肌力練回來真的很難，但這就是我的工作，目標也是讓身體恢復，回來至少可以幫助球隊。」

「原本我想低調退役，但也感謝球團對我的用心，現在的我希望只希望好好享受比賽，並且幫助球隊，當然也要拚進季後賽拿冠軍。」林志傑如此說道。

被問到重新穿上台啤、廣廈時期球衣感想，林志傑也說真的感觸良多，「那是年輕、難掌控的我，也是最狂野的我，當然我也一直不斷嘗試改進自己。」

至於是否會在引退賽重現昔日SBL時期招牌的「雞冠頭」狂野髮型？林志傑則幽默回應表示，「這太勉強我了，應該不會嘗試。」