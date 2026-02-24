中職37年賽程出爐！臺北大巨蛋排58場、亞太棒球場也加入

運動雲

▲中職37年賽程出爐。（圖／中華職棒提供）

▲中職37年賽程出爐。（圖／中華職棒提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

中華職棒37年賽季即將到來，全新球季將於3月28日正式開打，由樂天桃猿與中信兄弟在臺北大巨蛋交鋒，揭開中職37年的序幕，今年賽事將於全台11座球場舉行，其中亞太主球場正式啟用一軍例行賽，全年共安排48場賽事，勢必為新球季增添嶄新話題。

一軍例行賽共安排360場比賽，每隊出賽120場，主、客場各60場。今年例行賽使用的11座球場與場次分配為：臺北大巨蛋58場、天母球場40場、新莊球場50場、樂天桃園球場52場、洲際球場47場、斗六球場2場、亞太主球場48場、澄清湖球場45場、花蓮球場2場、台東球場6場。

開幕戰後，3月29日將進行「一日三地」賽事。臺北大巨蛋由樂天桃猿續任主隊迎戰味全龍；中信兄弟則在洲際球場舉行主場開幕戰，對手為富邦悍將；統一7-ELEVEN獅於亞太主球場進行主場首戰，迎戰台鋼雄鷹。

3月31日，樂天桃猿返回桃園主場，在樂天桃園棒球場對決台鋼雄鷹。4月3日，新莊球場主場首戰由富邦悍將迎戰樂天桃猿；同日，味全龍於天母球場進行主場首戰，對手為台鋼雄鷹。4月6日，高雄澄清湖棒球場也將迎來主場開幕戰，由台鋼雄鷹對戰統一7-ELEVEN獅。

嘉義市立棒球場本季首戰將於4月22日登場，由台鋼雄鷹擔任主隊迎戰味全龍。5月19、20日花蓮球場安排兩場賽事，味全龍與台鋼雄鷹將為花蓮球迷帶來精彩對決。斗六球場賽事則於下半季展開，7月8、9日同樣由味全龍與台鋼雄鷹交手。台東球場則於7月14、15日迎來系列戰，由台鋼雄鷹擔任主隊迎戰富邦悍將，點燃台東棒球熱情。

中職37年精彩可期，六隊競逐不容錯過！中華職棒持續在全台各地舉行賽事，期盼吸引更多球迷進場支持國球。新球季即將到來，聯盟誠摯邀請全台球迷走進球場，為喜愛的球隊與選手熱情應援。

▲中職37年賽程。（圖／中職提供）

▲中職37年賽程。（圖／中職提供）

▲中職37年賽程。（圖／中職提供）

▲中職37年賽程。（圖／中職提供）

▲中職37年賽程。（圖／中職提供）

▲中職37年賽程。（圖／中職提供）

▲中職37年賽程。（圖／中職提供）

【像在撥貓砂XD】賓士貓聞咖啡味道！毛毛手在杯子附近狂挖

