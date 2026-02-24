運動雲

回憶絕殺卡達爆扣「太完美」　田壘：不可能再有下一個林志傑

▲▼野獸」林志傑 引退記者會-陳世念，曾文鼎，林志傑，田壘。（圖／記者黃克翔攝）

▲台籃黃金世代成員陳世念、曾文鼎、林志傑以及田壘齊聚一堂。（圖／記者黃克翔攝）

記者杜奕君／台北報導

台籃永遠的傳奇好手「野獸」林志傑，24日舉行引退賽記者會，為4月11日、12日即將到來的正式引退賽進行預告暖身。今日台籃「黃金世代」包括田壘、曾文鼎以及陳世念等一票戰友都到場力挺，其中「少俠」田壘就回憶表示，「當年林志傑傳給自己絕殺爆扣卡達的那一球堪稱完美，未來台灣也不可能有下一個林志傑！」

林志傑將於本季結束正式退役，當年身為一時瑜亮，因傷早一步告別球場的田壘今日也現身力挺，田壘表示，「雖然我已經退役4、5年，但那種情緒還是歷歷在目，甚至退休後的『空窗期』都長達兩年之久，對籃球還是有熱情，每天也會想動一動，但就是沒辦法像正常球員那樣，因為身體的傷勢已經不允許了。」

但田壘也笑說，「真的看不出來，傑哥是要退休的人，他要打到滿30年都行，我相信在他退役之後，台灣不可能有下一個林志傑了。」

回憶起和林志傑的合作，田壘也說，「當年林志傑傳給我，2012年亞錦賽絕殺卡達的那記空中接力灌籃，確實是我心目中最完美的一球，整個過程很流暢，完成度也很高，當時暫停布陣，我們甚至沒多說什麼，也謝謝他的信任。」

至於黃金世代仍屬現役球員身分的「大房東」曾文鼎則表示，「退休這件事，大家一定都會遇到，傑哥決定要退了，還是感覺生命中好像少了一些東西。」

曾文鼎甚至也說，「我個人的想法，甚至覺得林志傑引退賽的那兩天不該排賽程，大家應該把時間空下來留給傑哥，他很值得台灣籃球為他做這些。」

▲▼野獸」林志傑 引退記者會 。（圖／記者黃克翔攝）

▲林志傑今日引退記者會一度激動落淚。（圖／記者黃克翔攝）

關鍵字： 林志傑野獸引退台籃PLG富邦勇士田壘曾文鼎

