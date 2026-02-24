上半季僅4勝9敗的勇士注意！　林志傑「引退宣言」喊話拚總冠軍

▲林志傑引退宣言喊話本季希望拿下總冠軍。（圖／記者黃克翔攝）

記者杜奕君／台北報導

雖然台北富邦勇士在PLG職籃2025-26賽季上半季僅打出4勝9敗，聯盟4隊居第3名席次，不過陣中精神領袖「野獸」林志傑24日在引退記者會上發出豪語，林志傑表示，「失去了兩次冠軍，希望今年可以有個完美的結束，讓我自己有更深的回憶，全力以赴把冠軍贏下來！」

當代台籃傳奇球星，目前已經高齡43歲的林志傑，將於本季結束後正式高掛球鞋退役，球團也將於4月11日、12日在台北小巨蛋為他舉行正式引退賽。相關售票以及周邊商品今日也正式曝光，包括林志傑專屬Logo「野獸之眼」也首度於球迷面前呈現。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林志傑本人受訪時強調，「現在賽季已經進行一半，比賽越來越少，感覺要結束了，後面的心境可能會更明顯、更重一點。目前自己身體狀況保持還不錯，保持健康打完今年的每一場比賽，幫助球隊拿下勝利，達到最後的目標，這是我現在最想做的。」

至於什麼是「最後的目標」？林志傑也發出豪語表示，「過去兩年，失去了兩次冠軍，希望今年可以有個完美的結束，讓我自己有更深的回憶，全力以赴把冠軍贏下來。」

▲勇士領隊許晉哲（左）也希望林志傑的冠軍宣言能夠激勵其他球員。（圖／記者黃克翔攝）