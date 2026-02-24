運動雲

台鋼12安宰恐龍、練習賽首勝到手！洪一中：調整手感比比數重要

▲▼台鋼雄鷹、NC恐龍練習賽，總教練洪一中、球員王柏融、曾昱磬、吳柏萱、陳致嘉、櫻井周斗。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲台鋼雄鷹總教練洪一中。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者蔡厚瑄／台南報導

台鋼雄鷹於農曆年後的首場練習賽，24日中午在台南亞太棒球場主球場交手，來台春訓的韓職NC恐龍隊，台鋼此役展現驚人的打線爆發力，全場敲出12支安打，終場以13比1重挫恐龍，拿下練習賽首勝。儘管比數懸殊，總教練洪一中賽後仍保持理性，強調練習賽比數不代表一切，調整球員手感才是現階段首要目標。

台鋼雄鷹今日打線從開局就給予恐龍投手沉重壓力，「台鋼大王」王柏融今日手感發燙，5次站上打擊區全部成功上壘，除了選到保送，更揮出3支安打，5局下半曾昱磬精準鎖定球路，把小白球掃向右外野大牆外。投手方面，台鋼採取車輪戰策略，共計7名投手輪番上陣，發揮優異的壓制力，全場雖然讓NC恐龍打線敲出8支安打但最後僅失掉1分。

以12分之差大勝韓職球隊，總教練洪一中在賽後受訪時相當冷靜，「這是大家休5天後的回來第1場比賽，雖然過年前已經練了1個月，但這場比數不用去在意，對方可能應該都是二軍吧。」洪總強調，練習賽的意義在於觀察選手是否能維持好的狀況，而非追求帳面上的勝利。

對於王柏融等球員的出色表現，洪總也給予叮嚀，認為現在打得好不代表1個月後的開季能維持同樣狀況，「比完賽後就不要再去想了，好的人繼續用你的方式調整，不好的也不要氣餒，我們還有1個多月的時間。」他提到，接下來回到澄清湖主場後，還安排了約10幾場練習賽，目標是讓每位選手都能輪流上場尋找手感。

開季前還有10幾場比賽要打，洪總直言，練習與實戰畢竟不同，雖然接下來比賽多，但每位選手分配到的打數其實有限，因此他特別要求球員必須把握每一次站上打擊區的機會，「10幾場比賽但一隊有這麼多球員，你一個人的打數沒有辦法到那麼多，所以還是必須得每次把握上場的機會，去好好調整的狀況。」

台鋼在亞太拿下這場勝利後，接下來將回到澄清湖主場，26日、27日將交手韓職培證英雄隊，28日晚間則是會碰上日本OISIX新潟，3月1日則是兵分兩路一隊繼續在澄清湖交手OISIX新潟，另一批則會在訓練基地皇鷹學院再度與培證英雄過招。

