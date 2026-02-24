快訊／獲贈專屬「野獸」黃金門號　林志傑還能終身免費使用

記者杜奕君／台北報導

台灣籃壇傳奇球星「野獸」林志傑24日舉行引退記者會，為4月11日、12日在台北小巨蛋舉辦的正式引退賽進行催票暖身。相關引退賽票價、周邊商品，以及林志傑專屬Logo「野獸之眼」也正式曝光。其中此次冠名引退賽的電信商，更送上具有背號特殊意義之「黃金門號」，並祭出終身免費打，讓林志傑使用這個門號，可說誠意十足。

▲林志傑獲贈專屬黃金門號與經典時刻蒙太奇紀念照。（圖／記者黃克翔攝）

林志傑將於本賽季結束後正式引退，今日台北富邦勇士球團也為他舉行盛大引退記者會，包括黃金世代幾名老戰友田壘、曾文鼎、陳世念，以及現任隊友蔡文誠、辛特力也都現身力挺。

此次林志傑引退賽門票單張票價從800元到7012元不等，門票將自3月2日起分3階段開賣。另外，相關周邊商品預購則將於2月25日正式展開。

▲林志傑與黃金時代戰友合影留念。（圖／記者黃克翔攝）

另外，林志傑此次引退賽也獲得電信業者冠名贊助，品牌總經理林之晨今日也在記者會上，為林志傑獻上3項大禮，首先是代表其背號的「黃金門號09XX-12-XX88」，另外也公開宣布，該門號未來林志傑使用將是永久免費。最後品牌也送上由林志傑20年來經典時刻組成的蒙太奇畫作，讓林志傑也直呼相當開心。

林志傑表示，「非常開心、感謝，贈送這麼有意義的黃金門號，讓我可以終身免費使用，很感激，還有這幅海報，讓我可以回憶這些經典的時刻。」

▲林志傑今日舉行正式引退記者會。（圖／記者黃克翔攝）