神戶勝利船操盤手來了！野原武人接掌樂天桃猿執行長兼領隊

▲野原武人(左)、森井誠之(右) 。（圖／樂天桃猿提供）

記者王真魚／綜合報導

樂天桃猿隊今（24）日宣布，野原武人(Takehito Nohara)將接替森井誠之擔任樂天桃猿隊新任總經理執行長兼領隊，希望憑藉野原武人在領導日本足球甲級聯賽隊伍「神戶勝利船隊」（Vissel Kobe），以及任職樂天集團多年的豐富管理經驗和職業球團經營專業，領導樂天桃猿邁向新的成長階段。

經過森井誠之和樂天集團多個月的審慎評估，野原武人從集團內數個潛在人選中脫穎而出，將配合球季開始移居台灣，擔任常駐執行長。今後野原武人將延續森井誠之一系列的營運升級承諾與改善行動、持續提升球員及團隊營運環境。森井誠之今後亦將繼續以董事長身份支持球隊發展。

野原武人於2006年加入樂天集團，曾在擔任多個樂天主要業務的主管，於不同領域發揮其領導能力。自2024年起，野原武人派駐至神戶勝利船隊，擔任事業本部長，推動包括招聘和制度改善等人事組織改革。他不僅致力於為球員和員工打造更舒適的工作環境，投入大量資源改建與修繕球員訓練設施和宿舍，還整合了球迷行銷部、商品部和公關部資源，成功實現擴大球迷和銷售額等目標，為2024年聯賽連霸和雙冠王的成績做出貢獻。2025年，他極大化了球團奪冠和俱樂部成立30週年的效益，在入場觀賽人數和周邊商品銷售額都創下了令人矚目的歷史新高成績。

野原武人先生就其今後職責表示，「作為樂天桃猿的執行長，我將最大限度地利用在樂天集團累積的專業知識和資源，致力於進一步強化球隊營運體質和推動新階段的持續成長。除了為提升球員表現而整備環境外，我也將積極開創新的作法來深化與球迷的連結，創造更多有趣的活動或主題等等，以吸引更多的球迷蒞臨球場。」

樂天桃猿董事長森井誠之先生對野原武人的就任表示：「野原武人是我們從樂天集團中特意挑選的，具備運動事業經營專業的人才。我跟野原因金鷲和勝利船兩球團有多方的合作經驗，清楚知道他不僅理解球員的需求，更理解球迷們對球隊和球團經營的高度期待。我相信在他的領導下，樂天桃猿能迎來下一個高峰。而我今後也會以董事長的身份盡我最大的努力，持續透過推動更多的台日交流等方式，支持樂天桃猿成長與發展。」

今後森井誠之與野原武人將續步完成交接，雙方將緊密合作，確保球隊營運的無縫銜接，並共同擘劃樂天桃猿的未來藍圖。另外，兩者將致力增加如日前樂天金鷲隊傳奇名將銀次和岡島豪郎訪台，以及樂天金鷲與樂天桃猿的久米島共同訓練等交流與合作，以期對台日間國際棒球環境及戰力強化做出貢獻。

在新任執行長野原武人的領導下，樂天桃猿將與選手、工作人員以及所有10號隊友們「做伙 #UNITE」努力，在 2026 賽季共同打造一支更強大、更具魅力的球隊。

