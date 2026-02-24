狂掃12安！王柏融3安5度上壘、曾昱磬開轟　台鋼13比1宰NC恐龍

▲台鋼雄鷹王柏融。（圖／記者蔡厚瑄攝）

記者蔡厚瑄／台南報導

台鋼雄鷹農曆年後首場練習賽於24日中午在亞太棒球場主球場交手來台春訓的韓職NC恐龍隊，此役台鋼打線火力大爆發，面對NC投手全場掃出12支安打，其中「台鋼大王」王柏融手感火燙5打席通通上壘還敲出3安，曾昱磬則是在第5局炸裂敲出右外野2分砲，加上7位投手輪番上陣壓制，全場僅讓恐龍打線敲出8安僅拿1分，最終台鋼雄鷹就以13比1擊潰對手，也拿下練習賽首勝。

農曆年前練習賽4場都沒能拿下勝利，台鋼雄鷹第5場練習賽來到亞太棒球場主球場出戰NC恐龍，首局雖然有王柏融選到四壞球保送上壘，但後續就無攻勢，不過2局下NC先發姜兌炅控球出狀況，連續送出3次四壞球保送台鋼形成滿壘，吳柏萱高飛犧牲打敲回破蛋分。

3局下台鋼攻勢再起，陳文杰、王柏融一上來就連續敲出安打，曾昱磬選到四壞球保送形成滿壘，宋柏翰補上適時安打，加上郭永維的安打，單局直接灌進4分，取得5比0大幅領先。5局下王柏融敲安後，曾昱磬炸裂敲出2分砲，幫助台鋼再下兩城，第6局靠著4安再攻3分，第8局又靠著對手失誤、安打再添3分。

▲台鋼雄鷹王柏融此役5打席選到2保送還敲出3安。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲台鋼雄鷹曾昱磬在練習賽敲出右外野兩分全壘打。（圖／台鋼雄鷹提供）

而雄鷹先發櫻井周斗用26球投2局僅被敲出1安，接手的邱立璿被敲2安也無失分，之後許峻暘、陳宇宏也都沒有失分，NC恐龍在7局上才終於有攻勢，朴柱燦選到四壞球保送再靠代打金東賢、柳在炫敲安拿下全場唯一1分，終場台鋼就以13比1大比分擊敗恐龍，也拿下練習賽首場勝利。