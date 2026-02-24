林家正長打貢獻2打點！曾峻岳飆速150　曾豪駒讚投手漸入佳境

▲林家正。（圖／中職提供）

記者楊舒帆／台北報導

中華隊今（24日）在台北大巨蛋與富邦悍將進行練習賽，終場以5比3拿下勝利。總教練曾豪駒賽後先肯定投手表現，他表示：「投手方面只有1名投手投出保送，比起前幾場保送較多的情況，大家都已經漸入佳境，都能完成賦予的投球任務。」

談到打線發揮，曾豪駒指出：「雖然帳面上只有8支安打，但整體擊球的狀況都不錯。接下來還有4場熱身賽的機會，慢慢把團隊連結起來，把比賽節奏調整到位。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

此役中華隊敲出8支安打攻下5分，張育成面對母隊富邦悍將，在7局兩出局後轟出左外野陽春砲，不僅是個人此階段首轟，也是中華隊集訓以來練習賽的首發全壘打。

比賽第2、4局率先展開攻勢。2局兩出局後江坤宇選到保送，陳晨威敲安延續攻勢，蔣少宏擊出適時安打帶有1分打點；4局林子偉、江坤宇連續安打攻佔一、三壘，蔣少宏執行犧牲觸擊再添1分。6局江坤宇安打後盜上二壘，陳晨威保送，林家正掃出2分打點二壘安打打破僵局。兩名捕手蔣少宏與林家正各敲1安、各貢獻2分打點，合力包辦4分。江坤宇4打席3度上壘（2安打、1保送），並成功盜壘一次，成為串聯關鍵。

投手方面，先發林佾葳投2局被敲3安、失1分，用球數僅13球；王宇傑後援被敲2安無失分。陳冠宇首次在練習賽亮相，被敲1安並投出2次保送，雖有一次牽制抓到跑者提前離壘，但夾殺過程出現失誤，隨後再失1分。張奕投1局演出3上3下，林詩翔被敲2安失1分；曾峻岳投1局無失分，也是全場唯一飆破150公里火球的投手。

▲陳冠宇。（圖／中職提供）