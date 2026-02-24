烤起來！日本隊吃燒肉凝聚士氣　大谷翔平搭包機返日即將會合



記者王真魚／綜合報導

日本棒球國家隊正式結束宮崎集訓，備戰世界棒球經典賽（WBC）進入最後倒數。球隊於23日晚間舉行燒肉聚餐，由選手自主發起，藉此凝聚團隊士氣，朝連霸目標邁進。

軟銀鷹外野手近藤健介透露，這次聚餐讓他有機會與不同球員深入交流，「因為達比修是比較晚加入，而菅野跟雄星算是比較早到的，所以大家就想說乾脆辦個聚餐，氣氛也很輕鬆、開心。」

西武獅內野手源田壮亮也笑說，「昨天有一起吃飯，能跟很多選手聊天，這次是選手自己辦的。」日本火腿投手北山亘基則簡單表示，「就是去吃了燒肉。」

以顧問身分參與集訓的達比修有也出席餐會，成為年輕選手交流的重要對象。天使隊左投 菊池雄星表示，趁著聚餐也和達比修聊了不少球隊狀況與後續調整方向。

據《Full-Count》報導，2023年經典賽前，當時首次入選、尚未完全融入球隊的歐力士投手宇田川優希，正是由達比修擔任「發起人」，特別辦了一場「圍著宇田川的聚會」，幫他拉近和隊友的距離。也因為這樣，整支球隊越來越團結，最後一路拚到世界第一。

達比修有日更新個人X（前Twitter），分享難得的合照。他寫道：「宮崎最後一晚，很榮幸能參加決起餐會。」

他也透露，「雄星帶了大量紅酒來，氣氛非常熱鬧，是一段轉眼就過去的快樂時光。」

最後，達比修送上祝福表示，「我接下來會回到家人身邊，但希望所有選手都能以健康的狀態迎接比賽，期待在東京巨蛋看到大家大放異彩。邁阿密再會。」

另一方面，道奇隊球星大谷翔平今天搭乘包機返回日本，相關人士指出，他將直接在名古屋與球隊會合。

大谷日前也談到自身調整狀況，「能先好好度過一個正常的休賽季，我覺得是最重要的。目前為止都很順利，沒有出現大的傷勢，這點就已經是很大的收穫。」

對於睽違3年再度與日本國家隊會合，他表示最重視的仍是健康，「首先還是要維持健康狀態，只要這點能做到，隨著打席數增加，實戰的感覺自然就會慢慢回來。」

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）