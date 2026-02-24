高永表挨轟後回穩！金澤延飆154公里　WBC韓國隊熱身賽3連勝





▲高永表 。（圖／中華棒協提供）

記者王真魚／綜合報導

備戰2026年世界棒球經典賽（WBC）的韓國棒球代表隊持續在沖繩進行熱身賽，24日於嘉手納球場對上KIA虎隊，靠著投打發揮以6比3獲勝，拿下熱身賽3連勝，且連續3場皆為逆轉勝，整體備戰狀況逐漸升溫。

韓國隊此役再度展現火力，全場敲出11支安打。首局先發投手高永表遭KIA洋砲卡斯楚（Harold Castro）轟出2分砲，不過打線迅速給予支援，1局下由文保景擊出高飛犧牲打追回1分，2局下再靠對方失誤及文保景保送擠壘，成功以3比2超前。

3局下攻勢再起，朴海旻擊出適時二壘安打，隨後金周元補上2分打點安打，一口氣將比分拉開至6比2，奠定勝基。

投手方面，高永表主投2.2局失2分，首局用球數偏多，但第2、3局逐漸回穩未再失分。接續由盧景銀、金澤延、柳賢振、趙丙炫接力守成，其中甫加入球隊不久的金澤延在登板後最快球速飆到154公里。

打線表現同樣亮眼，金周元再度敲安，近期場場有安打，狀態相當火燙。不過他在3局下敲安後於回一壘時左手小指出現不適，球隊基於保護考量提前換下，所幸經檢查後確認並無大礙，無需進一步治療。

此外，朴海旻單場3安打，文保景貢獻2分打點，安賢民也有安打與保送進帳。