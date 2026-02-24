運動雲

NBA 史上最嚴厲處分？快艇涉嫌9億元陰陽約　美記曝雷納德合約恐作廢

▲洛杉磯快艇雷納德（Kawhi Leonard）瘋狂砍下55分、11籃板、5抄截與3阻攻。（圖／達志影像／美聯社）

▲洛杉磯快艇雷納德（Kawhi Leonard）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

洛杉磯快艇隊與當家球星雷納德（Kawhi Leonard）日前涉嫌透過外部商業協議規避薪資上限的「Aspiration醜聞」有了最新消息！《Yahoo Sports》NBA資深記者湯姆哈伯斯特羅（Tom Haberstroh）指出，聯盟正考慮祭出史上最嚴厲的處分。其中最具殺傷力的選項莫過於「宣告雷納德合約無效」。若此舉成真，這名兩屆FMVP將立即成為完全自由球員，預計湖人、勇士、尼克等豪門球隊將不惜一切代價展開瘋狂追求，其引發的連鎖反應恐將徹底打亂2026賽季的爭冠版圖。

被稱為「Aspiration密約」的事件，起源於快艇老闆鮑爾默（Steve Ballmer）投資的環保金融公司Aspiration，據調查，該公司涉嫌與雷納德簽署了一份為期4年、價值高達2800萬美元（約新台幣9億元）的「幽靈代言合約」，這筆款項實質上是為了補償雷納德在正式球員合約中少領的薪資，藉此讓快艇隊在維持爭冠陣容的同時，能違規避開嚴苛的薪資上限。

隨著Aspiration公司於2025年宣告破產，且聯合創辦人因涉嫌電信詐欺遭逮捕，這樁檯面下的交易才因債權清算而曝光，證據顯示，該代言合約竟包含「若雷納德離開快艇，代言費即失效」的條款，這直接違反了勞資協議中嚴禁將場外收入與球隊服務掛鉤的規定。

哈伯斯特羅近日在節目中剖析，若最終證實違規，快艇必須為這次的「密約門」付出極其慘痛的代價，且懲處的廣度與深度將足以動搖隊史根基，首先，最令管理層膽寒的處分莫過於「宣告合約無效」，這將使雷納德立即變為自由球員，快艇不但在競爭版圖上瞬間失去核心戰力，更可能面臨資產完全歸零的窘境。其次，聯盟有權祭出史上最高額度的罰款，快艇球團恐面臨高達750萬美元的鉅額處分，雷納德個人也難逃35萬美元的罰金。

更嚴重的打擊來自於未來資產的剝奪，參考過去喬史密斯案的先例，聯盟極可能沒收快艇未來多個首輪選秀權，這將徹底封死球隊在失去巨星後的重建後路，最後，針對決策核心的個人處分更是一大殺傷，老闆鮑爾默恐面臨長期禁入球場的指令，對於這名斥資數十億美元打造全新主場「直覺巨蛋（Intuit Dome）」瘋狂熱愛籃球還親力親為經營的老闆而言絕對是最沉痛的打擊。

此外，哈伯斯特羅也分析了NBA總裁席爾瓦（Adam Silver）的困境，認為，雖然鮑爾默身為全球體壇最富有的老闆且與聯盟關係良好，席爾瓦不太可能「強制出售球隊」，但必須給予足以服眾的懲罰。

「宣告合約無效是有先例的，」哈伯斯特羅指出，「當年史騰（David Stern）在處理灰狼隊史密斯（Joe Smith）陰陽合約案時，就曾直接作廢合約，如果席爾瓦採取同樣手段，對快艇將是滅頂之災。」

一旦雷納德的合約被判定無效並恢復自由身，NBA將陷入前所未有的混亂，哈伯斯特羅強調：「湖人、勇士、尼克這些球隊現在一定都蓄勢待發。雷納德雖然有傷病史，但只要他在場上，他依然是全聯盟前10、甚至前5等級的超級巨星。」

