基普森力退2屆冠軍德米納爾　墨西哥公開賽首輪大爆冷

▲Patrick Kypson。（圖／路透）



記者胡冠辰／綜合報導

墨西哥公開賽24日首輪賽事中，美國好手基普森（Patrick Kypson）寫下職業生涯代表作，他以6比1、6比7（4）、7比6（4）爆冷擊敗大會第2種子、兩屆衛冕冠軍德米納爾（Alex de Minaur）挺進次輪，也收下自2024年印地安泉以來，首場ATP巡迴賽等級勝利。

德米納爾兩週前才在鹿特丹奪冠，本場是他奪冠後首度出賽，他過去兩次參賽都在阿卡普爾科封王，於2023、2024年完成連霸；相較之下基普森此前巡迴賽層級僅有3勝，且全數集中在2024年。

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到這場關鍵勝利，基普森表示：「感覺太不可思議了，每一件事都很重要，我必須把發球做好，也必須把接發球做好，我的正拍火力全開。幸運的是，我能在相當長的一段時間內做到這些。」

決勝盤戰況高潮迭起，德米納爾在5比4領先時握有發球勝賽局，基普森一度距離落敗只差2分；不過這名從資格賽突圍的美國選手穩住陣腳，成功逼入搶7，最終歷經2小時39分鐘苦戰鎖定勝利。

對於心態掌控，基普森坦言：「保持冷靜與沉著對我來說並不是很自然的事，那大概是這項運動最困難的部分之一，就是讓自己穩住。」

基普森目前在ATP即時排名上升7個名次，暫居世界第93位，他在2025年ATP挑戰賽層級以4座冠軍並列年度最多冠軍紀錄之一；第2輪基普森將對決美國同胞中島（Brandon Nakashima），後者以6比3、6比4擊敗伊默（Elias Ymer）順利晉級。