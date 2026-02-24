運動雲

看同期都當教練了！陳偉殷再會中日龍戰友：現在更像傳承

▲陳偉殷與前中日龍隊友森野將彥相見歡。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／台北報導

中華隊24日在台北大巨蛋進行閉門熱身賽，場邊也上演溫馨重逢畫面。軍師團成員陳偉殷與富邦悍將一軍首席教練森野将彦久別重逢，兩位昔日中日龍戰友開心合影。談到老朋友再相見，陳偉殷感嘆：「以前都是同期的隊友，現在大家都開始當教練了，包含（高）國輝也是，一路看過來真的很感慨。」他笑說，彼此也會開玩笑聊到備戰差異，「跟以前當球員的感覺差很多，現在考量的事情、看到的角度都不一樣了。」

陳偉殷坦言，如今角色轉變，更傾向於「傳承」的心態，希望把自身經驗幫助選手更快調整到最佳節奏。「大家其實都有很好的條件，氛圍跟我們早期有點不同。」他也強調，看得出來球員們都很重視這次比賽，「大家都很用心準備。」

森野将彦球員時期在中日龍效力超過20年，日職一軍累計1801場出賽、1581支安打、165轟，守備位置幾乎遍及全場。陳偉殷則在2004年至2011年間效力中日龍，並於2010、2011年隨隊奪聯盟冠軍，兩人並肩作戰留下深刻回憶。森野此行受悍將副領隊林威助邀請來台擔任一軍首席教練，先前也透露與陳偉殷始終保持聯繫，來台前還收到他的問候訊息。

如今兩人在大巨蛋再度同框，從昔日隊友到如今各自肩負教練與顧問角色，身份轉換卻情誼不變，也讓不少中日龍球迷勾起往日時光的回憶。

陳偉殷森野將彥中日龍富邦悍將教練重逢

