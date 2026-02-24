運動雲

>

張育成開轟！中華隊5比3擊敗悍將　後藤光尊讚打者狀態

▲張育成。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／台北報導

經典賽中華隊24日與富邦悍將交手，張育成雖一度吞下3次三振，但隨後轟出全壘打，成為中華隊對外比賽首轟，終場中華隊以5比3拿下勝利。悍將總教練後藤光尊賽後表示，中華隊的安打多集中在中外野方向，「方向都打得很好，是很不錯的打者群。」

悍將首局靠著林岳谷、孔念恩接連安打先馳得點。此役由日籍投手鈴木駿輔先發，2局上在投出保送後連挨2支安打失分，主投3局被敲3安打、失1分；阿部雄大4局上接替登板，連被敲2安後，再因滾地球失掉1分。

隨後悍將本土投手輪番上陣，中華隊6局上靠2支安打添得1分，林家正擊出二壘安打帶有1分打點；7局上張育成轟出陽春砲追加保險分。最終中華隊以5比3獲勝。

打線方面，除張育成開轟外，悍將也有多名打者表現亮眼。王念好單場2安打展現穩定手感；范國宸火力全開，敲出3安打、貢獻2打點；孔念恩同樣猛打賞，3安打並帶有1分打點，成為悍將此役重要火力來源。投手表現方面，中華隊的張奕登板1局無失分，展現壓制力；曾峻岳也投1局無失分，穩住後段局勢。

談到球隊表現，後藤光尊表示，「這是今年第3場正式比賽，以內容來說非常好。」至於此戰安排兩名日籍投手先發與接替，他透露是與投手教練討論後的調度。對於中華隊打線，他也直言：「今天他們幾乎所有安打都打向中外野，擊球方向很好，都是很優秀的打者。」

關鍵字： 標籤:中華隊張育成富邦悍將棒球經典賽後藤光尊2026WBC2026WBC中華隊

