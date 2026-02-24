中華隊「洋聯同學會」掀回憶　日媒盤點6將台日戰添話題

▲中華隊投手陳冠宇。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／綜合報導

經典賽分組出爐，中華隊與日本隊同組對決備受關注，其中旅日好手受到矚目。據日媒太平洋聯盟TV官網報導，本屆中華隊名單中，有多名與日職太平洋聯盟（洋聯）淵源深厚的球員入選，堪稱「洋聯同學會」，也讓3月6日東京巨蛋的台日對決多了不少話題。

報導點名，過去曾在洋聯長期征戰的球員包括投手陳冠宇、內野手吳念庭與投手張奕。陳冠宇在羅德時期曾扛過先發與長中繼角色，吳念庭則在西武展現多守位的工具人價值，張奕更從野手轉型投手，在歐力士與西武留下出賽紀錄，這些「老面孔」將以國家隊身分再度站上國際舞台，引發日本球迷回憶殺。

除了「前洋聯戰力」，目前效力洋聯球隊的中華隊成員同樣被點出，包含日本火腿投手古林睿煬、孫易磊，以及軟銀投手張峻瑋。報導回顧古林睿煬曾在日本職棒初登板後逐步調整，並投出亮點內容，日職首場登板失7分，但5月即投出完投勝與「Maddux」（100球內完封），展現壓制力。雖受傷僅出賽7場，但防禦率3.62、K/BB值3.78，初登板年即展現潛力。

孫易磊2025年二軍防禦率降至1.76並升格支配下，一軍出賽6場僅失1分，貢獻4中繼1救援。雖最終防禦率5.11，但已累積寶貴經驗。張峻瑋仍在育成階段累積經驗，三人都被視為中華隊投手群的重要觀察焦點。

報導也提到，本季轉戰洋聯的徐若熙（加盟福岡軟銀）與林安可（加盟西武）同樣入選中華隊名單，讓整體「洋聯連結」更加完整。隨著WBC開打進入倒數，中華隊與日本隊首戰將在3月6日於東京巨蛋碰頭，對洋聯球迷而言，不只是國家隊對決，更像是一場久違的同場相會。

▲張奕。（圖／記者林敬旻攝）