運動雲

>

「達比修有營」成宮崎焦點！日本隊盤點適應大聯盟規則課題

▲達比修有。（圖／達志影像／美聯社）

▲達比修有。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

日本隊24日結束宮崎強化集訓，距離3月6日WBC首戰對台灣僅剩10天。這次為期11天的集訓話題滿滿，從松井秀喜探班，到菅野智之、菊池雄星等旅外投手歸隊，營地天天吸引大批球迷關注，整體備戰氣氛逐漸升溫。

根據《體育報知》報導，本次集訓幾乎成了「達比修有營」。教士隊右投達比修有雖因去年10月右肘手術本季報銷、無緣參賽，但仍應總教練井端弘和之邀，以顧問身分罕見全程參與。他從第一天起便主動與投手群交流，分享過往經典賽經驗與WBC用球調整心得，希望幫助球員在國際賽舞台建立信心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對本屆導入的投球計時器（Pitch Clock）與電子暗號系統（PitchCom），達比修也提出實戰建議，包括減少搖頭次數、由投手主導暗號節奏等。不過23日對軟銀的熱身賽中，佐藤輝明與高橋宏斗仍出現違規情況。井端表示，比起秋季強化賽已有進步，但正式比賽前仍需再強化適應。

熱身賽表現也呈現起伏，22日火力爆發攻下13分，隔天卻遭軟銀投手群壓制，以2安打吞下完封敗，暴露面對強投時的應對課題。井端坦言，大聯盟裁判對高角度好球帶判定較寬，打線必須提前因應。投手方面則在牛棚出現傷兵下，開始測試先發轉中繼的調度彈性。

日本隊接下來將轉往名古屋與大阪進行4場熱身賽，名古屋站預計迎來大谷翔平、鈴木誠也、吉田正尚等主力歸隊。衛冕軍的最終整備階段正式展開。

關鍵字： 標籤:軟銀鷹徐若熙台日交流棒球賽WBC

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

美媒曝WBC美國隊王牌史庫柏僅投首輪1戰　8強後將離隊

美媒曝WBC美國隊王牌史庫柏僅投首輪1戰　8強後將離隊

台灣實力提升！周東佑京盛讚投手群　近藤健介：首戰很重要

台灣實力提升！周東佑京盛讚投手群　近藤健介：首戰很重要

16年最慘紀錄！日本隊2安遭軟銀完封　井端監督不擔心

16年最慘紀錄！日本隊2安遭軟銀完封　井端監督不擔心

佐佐木朗希魔球發威！羅伯斯盛讚「Good」　先發輪值評價升溫

佐佐木朗希魔球發威！羅伯斯盛讚「Good」　先發輪值評價升溫

有望對台先發的韓國王牌！郭彬熱身賽飆速155：要用表現回應稱號

有望對台先發的韓國王牌！郭彬熱身賽飆速155：要用表現回應稱號

「AI女神」李珠珢本季續留悍將　嗨喊想念大家：非常榮幸與幸福

「AI女神」李珠珢本季續留悍將　嗨喊想念大家：非常榮幸與幸福

鈴木駿輔先發對中華隊第2棒張育成　大巨蛋閉門打悍將IG更新重點

鈴木駿輔先發對中華隊第2棒張育成　大巨蛋閉門打悍將IG更新重點

FIBA點名成「12大王牌球星」　盧峻翔親曝感想謝肯定

FIBA點名成「12大王牌球星」　盧峻翔親曝感想謝肯定

快訊／中華男籃「16-2」戰南韓、中國　劉錚喊話延續火燙手感

快訊／中華男籃「16-2」戰南韓、中國　劉錚喊話延續火燙手感

徐若熙返台將披軟銀戰袍對決台灣　笑喊：終於回來了

徐若熙返台將披軟銀戰袍對決台灣　笑喊：終於回來了

【移動砲塔？】2騎士手持衝天炮炸街！ 一路爆響下場慘了

熱門新聞

美媒曝WBC美國隊王牌史庫柏僅投首輪1戰　8強後將離隊

台灣實力提升！周東佑京盛讚投手群　近藤健介：首戰很重要

16年最慘紀錄！日本隊2安遭軟銀完封　井端監督不擔心

佐佐木朗希魔球發威！羅伯斯盛讚「Good」　先發輪值評價升溫

有望對台先發的韓國王牌！郭彬熱身賽飆速155：要用表現回應稱號

「AI女神」李珠珢本季續留悍將　嗨喊想念大家：非常榮幸與幸福

讀者回應

﻿

熱門新聞

1史庫柏僅投1場！8強後將離隊

2台灣不好打！日球星不敢輕敵

3日本寫16年恥辱紀錄！監督不擔心

4佐佐木朗希魔球發威！羅伯斯喊good

5郭彬盼用表現回應王牌稱號

最新新聞

1單核心衛少　飆25分終止國王16連敗

2又擺爛？　爵士巨塔紐基奇賽季報銷

3「洋聯同學會」日媒盤點6將添話題

4「達比修有營」成宮崎焦點！

5美國男籃重磅　杜蘭特願打洛杉磯奧運

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

首揭2017世大運棄賽真相　詹詠然：遺憾未能親自說明

軟銀火球男初三報到！張峻瑋談經典賽用球差異　用PitchCom卻「會錯學長意」

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

【孤兒小猴遭拖拽】Panchi尖叫奔向玩偶　保育員暖心解釋❤

【移動砲塔？】2騎士手持衝天炮炸街！ 一路爆響下場慘了

約百靈果凱莉夫妻3P（？）　林辰唏維持「開放式關係」

【把小孩當收益來源】郁方批兒盟「詐騙集團兩頭騙」　怒轟：用心度等於零

朴寶劍以為收到「牙齒娃娃」　結果根本拿反了！好呆萌！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366