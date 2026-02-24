「達比修有營」成宮崎焦點！日本隊盤點適應大聯盟規則課題

▲達比修有。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

日本隊24日結束宮崎強化集訓，距離3月6日WBC首戰對台灣僅剩10天。這次為期11天的集訓話題滿滿，從松井秀喜探班，到菅野智之、菊池雄星等旅外投手歸隊，營地天天吸引大批球迷關注，整體備戰氣氛逐漸升溫。

根據《體育報知》報導，本次集訓幾乎成了「達比修有營」。教士隊右投達比修有雖因去年10月右肘手術本季報銷、無緣參賽，但仍應總教練井端弘和之邀，以顧問身分罕見全程參與。他從第一天起便主動與投手群交流，分享過往經典賽經驗與WBC用球調整心得，希望幫助球員在國際賽舞台建立信心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對本屆導入的投球計時器（Pitch Clock）與電子暗號系統（PitchCom），達比修也提出實戰建議，包括減少搖頭次數、由投手主導暗號節奏等。不過23日對軟銀的熱身賽中，佐藤輝明與高橋宏斗仍出現違規情況。井端表示，比起秋季強化賽已有進步，但正式比賽前仍需再強化適應。

熱身賽表現也呈現起伏，22日火力爆發攻下13分，隔天卻遭軟銀投手群壓制，以2安打吞下完封敗，暴露面對強投時的應對課題。井端坦言，大聯盟裁判對高角度好球帶判定較寬，打線必須提前因應。投手方面則在牛棚出現傷兵下，開始測試先發轉中繼的調度彈性。

日本隊接下來將轉往名古屋與大阪進行4場熱身賽，名古屋站預計迎來大谷翔平、鈴木誠也、吉田正尚等主力歸隊。衛冕軍的最終整備階段正式展開。