鈴木駿輔先發對中華隊第2棒張育成　大巨蛋閉門打悍將IG更新重點

▲富邦悍將交手中華隊。（圖／富邦悍將提供）

▲富邦悍將交手中華隊，副領隊林威助（右）與參與中華隊的張奕、李東洺、曾峻岳。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／綜合報導

中華隊24日在台北大巨蛋與富邦悍將進行熱身賽，與日前對戰Kiwoom英雄相同，本場採全閉門形式進行，未對球迷與媒體開放。不過富邦悍將透過官方社群公布先發名單，並預告將在IG限時動態更新重點賽況，讓球迷仍能掌握場上動態。

悍將此役由總教練後藤光尊領軍，派出日籍洋投鈴木駿輔擔任先發，另一名日籍投手阿部雄大也將登板投球，藉此協助中華隊熟悉日本投手風格，為即將到來的國際賽事做最後調整。賽前也出現溫馨畫面，悍將首席教練森野将彦與中華隊訪視小組成員陳偉殷相見歡，兩位昔日中日龍老戰友在場邊開心合影。

悍將先發打線同步出爐，林岳谷鎮守二壘、擔任開路先鋒，葉子霆守游擊排第二棒，孔念恩把守左外野打第三棒，范國宸扛指定打擊，辛元旭守一壘，第六棒為三壘手王念好，童堉誠守右外野，第八棒捕手江庭毅，第九棒為中外野手周佳樂。

另一方面，中華隊此役則安排張育成擔任第二棒指定打擊。儘管賽事閉門進行，雙方陣容與重點球員表現仍備受關注，悍將也將透過社群平台不定期更新場上動態，讓球迷持續關心這場重要熱身賽。

▲富邦悍將交手中華隊。（圖／富邦悍將提供）

▲富邦悍將交手中華隊。（圖／富邦悍將提供）

