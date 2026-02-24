中華隊大巨蛋交手悍將　陳偉殷同框前中日龍戰友森野将彦

▲陳偉殷與前中日龍隊友森野將彥相見歡。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／綜合報導

中華隊24日在台北大巨蛋進行閉門熱身賽，對手為富邦悍將。場邊也出現溫馨畫面，中華隊軍師團成員之一的陳偉殷與悍將一軍首席教練森野将彦久別重逢，兩人開心合影，留下珍貴畫面。

森野将彦球員時期在中日龍效力超過20年，日職一軍累計出賽1801場，敲出1581支安打、165轟，守備位置遍及各個角落，是少見除捕手外皆有守備紀錄的全能型球員。陳偉殷則於2004年至2011年間效力中日龍，並在2010、2011年隨隊奪下聯盟冠軍，兩人當年同為主力成員，並肩作戰留下深刻回憶。

此次森野將彦接受悍將副領隊林威助邀請，來台擔任一軍首席教練，協助總教練後藤光尊帶隊。日前受訪時他回憶，球員時期曾多次來台參賽，包括1999年前後的友誼賽，以及2007年亞錦賽等國際賽事，台南、台中、高雄都留下足跡，對台灣並不陌生。他也坦言，這次以教練身分來台執教，是全新的挑戰與體驗。

當時談及老隊友陳偉殷，森野透露兩人始終保持關注，這回來台執教前也收到陳偉殷的訊息問候，讓他感到相當溫暖。他也期待未來能看到陳偉殷持續活躍於台灣棒壇，「不管以什麼樣的身份」，都希望他能在棒球圈發光發熱。

如今兩人在台北大巨蛋再度同框，笑容滿面合影，也勾起不少中日龍球迷對往日時光的回憶。