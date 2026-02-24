鄭宗哲擊球初速163公里！熱身賽首先發對無緣的光芒　熄火2支0

▲鄭宗哲大聯盟官網個人頁面。（圖／截自大聯盟官網）

記者楊舒帆／綜合報導

紅襪鄭宗哲24日（台灣時間）對戰光芒，擔任先發游擊手、排第8棒，2打數無安打，不過擊球品質仍不錯，第二打席擊球初速達101.3英里（約163公里）。

鄭宗哲迎來熱身賽首場先發。第一打席面對西摩（Ian Seymour），在2好2壞時，對方投出外角偏低的92.2英里（約148公里）四縫線速球，原先判為壞球，經挑戰後改判好球，最終遭到三振。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第二打席於5局上登場，對上英格勒（Mason Englert）的伸卡球，擊出中外野飛球，擊球初速高達101.3英里（約163公里），可惜遭接殺出局，並於6局退場休息。

紅襪與光芒此戰形成投手戰，前8局打完仍0比0僵持。9局上紅襪蓋斯珀（Mickey Gasper）敲出三壘安打送回1分；不過9局下光芒反擊，戴維森（Logan Davidson）先敲二壘安打，隨後德盧卡（Jonny DeLuca）擊出再見安打，2比1氣走紅襪。

這是鄭宗哲熱身賽第3場出賽，首秀對東北大學就擊出163公里強勁擊球；第二戰對藍鳥替補上陣，選到2次保送並成功盜壘。此役2打數無安打，熱身賽首安仍要再等等。值得一提的是，鄭宗哲本賽季在「讓渡轉盤」上輾轉4隊，從海盜出發，先後被光芒、大都會、國民接手，最終落腳紅襪。本場對手正是曾短暫擁有他的光芒隊之一，也增添話題性。

更有趣的是，現階段他大聯盟光芒的個人頁面是戴著光芒球帽的大頭照，與他目前紅襪身份形成對比，引起討論。