運動雲

>

百隊激戰楠梓！2026健身工廠盃足球賽27日開踢

▲2026健身工廠盃足球賽將於2月27日起，一連4天於高雄楠梓足球場登場。（圖／健身工廠提供）

▲2026健身工廠盃足球賽將於2月27日起，一連4天於高雄楠梓足球場登場。（圖／健身工廠提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年台灣青少年足球開春重頭戲即將登場！「2026健身工廠盃」足球賽將於2月27日至3月2日，一連4天於高雄楠梓足球場盛大舉行，來自北中南東的校隊與俱樂部共計104支隊伍齊聚港都，展開跨區對決，這場匯集全台青訓能量的年度賽事，不僅是新賽季的重要試金石，更被視為觀察台灣基層足球發展的重要舞台。

「2026健身工廠盃」規模再創新高，參賽隊伍橫跨各縣市，校隊與俱樂部體系同場較勁，呈現台灣青訓多元發展樣貌。四天密集賽程，考驗球員體能與戰術應變，也讓楠梓足球場成為全台青少年足球實力的縮影，柏文健康事業表示，希望透過健身工廠盃打造穩定的品牌賽事平台，讓更多年輕足球員累積實戰經驗，為未來升學與職業發展奠定基礎。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲2026健身工廠盃足球賽將於2月27日起，一連4天於高雄楠梓足球場登場。（圖／健身工廠提供）

▲2026健身工廠盃足球賽將於2月27日起，一連4天於高雄楠梓足球場登場。（圖／健身工廠提供）

本屆賽事能順利舉行，特別感謝各界夥伴鼎力支持，包括高雄市政府經濟發展局、御膳國際、冠美鋼筋組裝工程、尚觀地產開發、頻譜電子工業、冠億建設、都市建設、喬山健康科技股份有限公司、大魯閣實業、旺來興、柏仁醫院、享溫馨等單位共同贊助支持，為台灣青少年足球發展注入關鍵資源與能量。

期盼透過健身工廠盃持續深化基層足球交流平台，讓校隊與俱樂部彼此觀摩切磋，提升整體競技水準，也讓更多家庭走進球場，感受運動帶來的團隊精神與成長價值。2月27日至3月2日，歡迎關心青少年足球運動發展的民眾蒞臨楠梓足球場，共同見證這場屬於全台青訓世代的熱血盛會。

關鍵字： 足球健身工廠盃台灣足球高雄足球賽

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

美媒曝WBC美國隊王牌史庫柏僅投首輪1戰　8強後將離隊

美媒曝WBC美國隊王牌史庫柏僅投首輪1戰　8強後將離隊

台灣實力提升！周東佑京盛讚投手群　近藤健介：首戰很重要

台灣實力提升！周東佑京盛讚投手群　近藤健介：首戰很重要

16年最慘紀錄！日本隊2安遭軟銀完封　井端監督不擔心

16年最慘紀錄！日本隊2安遭軟銀完封　井端監督不擔心

佐佐木朗希魔球發威！羅伯斯盛讚「Good」　先發輪值評價升溫

佐佐木朗希魔球發威！羅伯斯盛讚「Good」　先發輪值評價升溫

有望對台先發的韓國王牌！郭彬熱身賽飆速155：要用表現回應稱號

有望對台先發的韓國王牌！郭彬熱身賽飆速155：要用表現回應稱號

「AI女神」李珠珢本季續留悍將　嗨喊想念大家：非常榮幸與幸福

「AI女神」李珠珢本季續留悍將　嗨喊想念大家：非常榮幸與幸福

鈴木駿輔先發對中華隊第2棒張育成　大巨蛋閉門打悍將IG更新重點

鈴木駿輔先發對中華隊第2棒張育成　大巨蛋閉門打悍將IG更新重點

FIBA點名成「12大王牌球星」　盧峻翔親曝感想謝肯定

FIBA點名成「12大王牌球星」　盧峻翔親曝感想謝肯定

快訊／中華男籃「16-2」戰南韓、中國　劉錚喊話延續火燙手感

快訊／中華男籃「16-2」戰南韓、中國　劉錚喊話延續火燙手感

徐若熙返台將披軟銀戰袍對決台灣　笑喊：終於回來了

徐若熙返台將披軟銀戰袍對決台灣　笑喊：終於回來了

【孤兒小猴遭拖拽】Panchi尖叫奔向玩偶　保育員暖心解釋❤

熱門新聞

美媒曝WBC美國隊王牌史庫柏僅投首輪1戰　8強後將離隊

台灣實力提升！周東佑京盛讚投手群　近藤健介：首戰很重要

16年最慘紀錄！日本隊2安遭軟銀完封　井端監督不擔心

佐佐木朗希魔球發威！羅伯斯盛讚「Good」　先發輪值評價升溫

有望對台先發的韓國王牌！郭彬熱身賽飆速155：要用表現回應稱號

「AI女神」李珠珢本季續留悍將　嗨喊想念大家：非常榮幸與幸福

讀者回應

﻿

熱門新聞

1史庫柏僅投1場！8強後將離隊

2台灣不好打！日球星不敢輕敵

3日本寫16年恥辱紀錄！監督不擔心

4佐佐木朗希魔球發威！羅伯斯喊good

5郭彬盼用表現回應王牌稱號

最新新聞

1單核心衛少　飆25分終止國王16連敗

2又擺爛？　爵士巨塔紐基奇賽季報銷

3「洋聯同學會」日媒盤點6將添話題

4「達比修有營」成宮崎焦點！

5美國男籃重磅　杜蘭特願打洛杉磯奧運

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

首揭2017世大運棄賽真相　詹詠然：遺憾未能親自說明

軟銀火球男初三報到！張峻瑋談經典賽用球差異　用PitchCom卻「會錯學長意」

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

【孤兒小猴遭拖拽】Panchi尖叫奔向玩偶　保育員暖心解釋❤

【移動砲塔？】2騎士手持衝天炮炸街！ 一路爆響下場慘了

約百靈果凱莉夫妻3P（？）　林辰唏維持「開放式關係」

【把小孩當收益來源】郁方批兒盟「詐騙集團兩頭騙」　怒轟：用心度等於零

朴寶劍以為收到「牙齒娃娃」　結果根本拿反了！好呆萌！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366