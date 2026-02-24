運動雲

16年最慘紀錄！日本隊2安遭軟銀完封　井端監督不擔心

▲▼世界12強棒球賽東京複賽，井端弘和。（圖／記者李毓康攝）

▲井端弘和。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

日本武士隊昨於宮崎進行壯行熱身賽對上福岡軟銀鷹，最終以0比4遭到完封落敗。相較前一戰以13比3大勝，此役打線明顯受限，全場僅敲出2支安打，攻勢陷入低潮，寫下相隔16年來罕見的恥辱紀錄。

此戰投、打表現呈現兩樣情。投手方面，隅田知一郎與高橋宏斗各投2局無失分，並送出2次三振，內容穩定；但打線面對軟銀強大的投手群始終找不到突破口，僅支援成員中山禮都與正選隊員森下翔太各敲出1支安打，全隊合計吞下9次三振，另選到4次四壞球保送與1次觸身球保送，攻勢難以串聯。

根據日媒《體育報知》報導，自1999年職棒選手開始正式加入國家隊以來，在「全職棒陣容」編成的日本隊中，單場僅2安的情況，僅在2010年10月27日洲際盃對義大利以0比3落敗時出現過一次，本場比賽則是時隔16年再度發生。

若職棒與業餘混合編組的賽事一併計算，上一次單場僅2安要追溯至1999年10月23日四國邀請賽對台灣（1比1），此次為1999年以來第3次。

儘管吞下敗仗，總教練井端弘和仍保持冷靜，賽後表示：「並不是完全抓不到時機，所以並不擔心。揮棒本身是有揮到位的，只是今天剛好沒有出現結果。」

他也補充指出，隨著比賽場地轉換，心境也會有所不同，期待接下來實戰能有所改善。 談到投手群的表現，井端則給予肯定，「我認為整體狀況都很好，很多投手實際面對打者時，表現甚至比在牛棚更好。這兩場比賽幾乎讓所有投手都上場了，接下來就會進入與打者對決、策略層面的階段，也希望能看到球路變化的細節。」

此外，井端也透露，前兩場比賽尚未登板的大勢與種市篤暉，預計將於27、28日的比賽中登板亮相，持續完成賽前調整。

王心恬與姚元浩情纏8年　沒人白目在催40歲結婚

