運動雲

>

大谷重現WBC經典畫面？栗山英樹：他一定會說「我來」

▲▼日職北海道日本火腿鬥士隊2025台灣交流賽，球團首席棒球總管栗山英樹。（圖／記者李毓康攝）

▲栗山英樹。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

日本火腿CBO栗山英樹對大谷翔平在本屆世界棒球經典賽（WBC）的表現寄予厚望，直言若比賽進入決勝時刻，大谷極有可能主動請纓登板，「他一定會說『我來投』，那種情況下，怎麼攔都攔不住。」

栗山日前造訪洛杉磯道奇春訓基地，親眼觀察大谷的調整狀況，並觀看他出賽的熱身賽。栗山表示，自己最在意的一點是大谷是否「打得開心」，「現在看起來，他真的很享受打棒球，代表一切都在正軌上，我覺得狀態非常好。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

回顧2023年WBC決賽，栗山正是日本隊總教練，當時大谷在第9局、1分領先的情況下登板，面對美國隊最後一名打者楚奧特（Mike Trout），送出三振，為日本奪得冠軍，留下經典畫面。

若本屆再出現類似局面，大谷是否會主動表示要上場？栗山直言：「他一定會這樣說。」

日本火腿時期就一路培養大谷的「二刀流」，栗山進一步表示，「不管對手是不是賈吉（Aaron Judge），我想他最後都會說『最後一個我來』。只是規則上可能會有各種限制，但那種就算想攔也攔不住的感覺，是完全可以想像的。」

不過，栗山也強調，「就算只專注打擊，他也是能帶領球隊贏球的選手。我希望他能把重心放在那裡，並相信他一定能大爆發。」

關鍵字： 大谷翔平栗山英樹2026WBC二刀流日本火腿2026WBC日韓

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

美媒曝WBC美國隊王牌史庫柏僅投首輪1戰　8強後將離隊

美媒曝WBC美國隊王牌史庫柏僅投首輪1戰　8強後將離隊

台灣實力提升！周東佑京盛讚投手群　近藤健介：首戰很重要

台灣實力提升！周東佑京盛讚投手群　近藤健介：首戰很重要

有望對台先發的韓國王牌！郭彬熱身賽飆速155：要用表現回應稱號

有望對台先發的韓國王牌！郭彬熱身賽飆速155：要用表現回應稱號

FIBA點名成「12大王牌球星」　盧峻翔親曝感想謝肯定

FIBA點名成「12大王牌球星」　盧峻翔親曝感想謝肯定

「AI女神」李珠珢本季續留悍將　嗨喊想念大家：非常榮幸與幸福

「AI女神」李珠珢本季續留悍將　嗨喊想念大家：非常榮幸與幸福

快訊／中華男籃「16-2」戰南韓、中國　劉錚喊話延續火燙手感

快訊／中華男籃「16-2」戰南韓、中國　劉錚喊話延續火燙手感

王貞治訪台參與台日交流賽　辜仲諒親赴松山機場接機

王貞治訪台參與台日交流賽　辜仲諒親赴松山機場接機

U18比賽只輸李賢重一點點！　馬建豪期待再度對決

U18比賽只輸李賢重一點點！　馬建豪期待再度對決

佐佐木朗希魔球發威！羅伯斯盛讚「Good」　先發輪值評價升溫

佐佐木朗希魔球發威！羅伯斯盛讚「Good」　先發輪值評價升溫

戰神「小巨人」丁聖儒首披國家隊戰袍　同梯隊友成最強安全感來源

戰神「小巨人」丁聖儒首披國家隊戰袍　同梯隊友成最強安全感來源

Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程

熱門新聞

美媒曝WBC美國隊王牌史庫柏僅投首輪1戰　8強後將離隊

台灣實力提升！周東佑京盛讚投手群　近藤健介：首戰很重要

有望對台先發的韓國王牌！郭彬熱身賽飆速155：要用表現回應稱號

FIBA點名成「12大王牌球星」　盧峻翔親曝感想謝肯定

「AI女神」李珠珢本季續留悍將　嗨喊想念大家：非常榮幸與幸福

快訊／中華男籃「16-2」戰南韓、中國　劉錚喊話延續火燙手感

讀者回應

﻿

熱門新聞

1史庫柏僅投1場！8強後將離隊

2台灣不好打！日球星不敢輕敵

3郭彬盼用表現回應王牌稱號

4FIBA點名12大球星　盧峻翔謝肯定

5「AI女神」李珠珢續留悍將

最新新聞

1史庫柏僅投1場！8強後將離隊

2恩師預言！大谷一狀況可能在WBC登板

3台灣不好打！日球星不敢輕敵

4佐佐木朗希魔球發威！羅伯斯喊good

5FIBA點名12大球星　盧峻翔謝肯定

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

首揭2017世大運棄賽真相　詹詠然：遺憾未能親自說明

軟銀火球男初三報到！張峻瑋談經典賽用球差異　用PitchCom卻「會錯學長意」

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

【孤兒小猴遭拖拽】Panchi尖叫奔向玩偶　保育員暖心解釋❤

【移動砲塔？】2騎士手持衝天炮炸街！ 一路爆響下場慘了

【把小孩當收益來源】郁方批兒盟「詐騙集團兩頭騙」　怒轟：用心度等於零

約百靈果凱莉夫妻3P（？）　林辰唏維持「開放式關係」

【免費加灰塵？】全台最大我家牛排用餐旁掃地！ 客人氣炸：怎麼吃得下去？
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366