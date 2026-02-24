▲栗山英樹。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

日本火腿CBO栗山英樹對大谷翔平在本屆世界棒球經典賽（WBC）的表現寄予厚望，直言若比賽進入決勝時刻，大谷極有可能主動請纓登板，「他一定會說『我來投』，那種情況下，怎麼攔都攔不住。」

栗山日前造訪洛杉磯道奇春訓基地，親眼觀察大谷的調整狀況，並觀看他出賽的熱身賽。栗山表示，自己最在意的一點是大谷是否「打得開心」，「現在看起來，他真的很享受打棒球，代表一切都在正軌上，我覺得狀態非常好。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

回顧2023年WBC決賽，栗山正是日本隊總教練，當時大谷在第9局、1分領先的情況下登板，面對美國隊最後一名打者楚奧特（Mike Trout），送出三振，為日本奪得冠軍，留下經典畫面。

若本屆再出現類似局面，大谷是否會主動表示要上場？栗山直言：「他一定會這樣說。」

日本火腿時期就一路培養大谷的「二刀流」，栗山進一步表示，「不管對手是不是賈吉（Aaron Judge），我想他最後都會說『最後一個我來』。只是規則上可能會有各種限制，但那種就算想攔也攔不住的感覺，是完全可以想像的。」

不過，栗山也強調，「就算只專注打擊，他也是能帶領球隊贏球的選手。我希望他能把重心放在那裡，並相信他一定能大爆發。」