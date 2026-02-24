運動雲

台灣實力提升！周東佑京盛讚投手群　近藤健介：首戰很重要

記者王真魚／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）開打在即，各隊備戰氣氛逐漸升溫。日本職棒球星近藤健介與周東佑京在 YouTube 頻道「こんちゃんBASE」中，回顧2023年經典賽幕後花絮時，特別談到首戰將面對台灣，兩人給予高度評價，直言「這一戰非常關鍵，會是一場硬仗」。

談到分組賽首戰對手時，近藤直接點名，「首戰就是台灣，這場非常重要喔，他們現在實力提升很多，而且上次的12強賽（Premier 12）也拿到了冠軍。」

周東也形容分組賽形同高壓對決，「雖然是分組預賽，但感覺從第一場開始就像淘汰賽一樣。」

周東隨即談到中華隊的投手戰力，「他們的投手很好。」近藤點頭認同，「畢竟有古林（睿煬），還有易磊，然後我們這邊（軟銀）有若熙。」

近藤強調「心態」的重要性。他表示，對球員而言，並不是外界或球迷認為對手強或不強的問題，「對我們來說，每一場比賽都很艱難，這跟對手是誰其實沒有太大關係。」

周東坦言，「我們也會怕啊！」近藤附和：「真的很恐怖。因為這是一戰定生死的比賽。」

對於部分球迷因日本隊曾奪冠，而對分組賽抱持樂觀期待，近藤也直言，「不能因為以前贏過，就覺得這個對手很輕鬆。每一個國家、每一個對手，對球員來說都充滿緊張感。」

近藤最後表示，「真的很不容易。畢竟棒球就是不到最後不知道會發生什麼事。球員們其實都是很緊張的喔。」

▲ 日本職棒球星近藤健介（右）與周東佑京近日在 YouTube 節目《こんちゃんBASE》中回顧世界棒球經典賽，談到首戰中華隊時給予高度評價，直言「這一戰非常關鍵」 。（圖／截自YouTube 節目《こんちゃんBASE》）

▲ 日本職棒球星近藤健介（右）與周東佑京近日在 YouTube 節目《こんちゃんBASE》中回顧世界棒球經典賽，談到首戰中華隊時給予高度評價，直言「這一戰非常關鍵」 。（圖／截自YouTube 節目《こんちゃんBASE》）

