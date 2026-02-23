運動雲

有望對台先發的韓國王牌！郭彬熱身賽飆速155：要用表現回應稱號

▲古林睿煬、郭彬。（圖／古林睿煬IG）

▲古林睿煬、郭彬。（圖／古林睿煬IG）

記者楊舒帆／綜合報導

備戰2026年世界棒球經典賽（WBC），韓國隊王牌投手郭彬23日在日本沖繩嘉手納球場先發登板，僅用2局就飆出最快155公里火球，繳出2局無失分、3K的精采內容，帶領代表隊在與韓華鷹的練習賽以7比4逆轉勝，也讓總教練柳志炫口中的「最有準備」王牌，再次用表現證明身價。郭彬生涯最快球速159公里，與中華隊投手古林睿煬私下是好友，若能在WBC對決將成焦點。

根據韓媒《StarNews》報導，郭彬此役是本次集訓首度登板，賽前柳志炫就直言自己到澳洲觀察時，郭彬是「準備最完整」的投手之一，從去年11月開始心態就和其他人不同，疑似因為上季成績未達期待而更加投入。

郭彬上季在斗山熊出賽19場先發，戰績5勝7敗、防禦率4.20。去年11月對捷克、日本的交流賽皆擔任首戰先發，對捷克投2局飆4K無失分，展現壓制力。對日本則前3局僅被敲1安，不過4局下1出局一壘有人時遭中村悠平二壘打，隨後被牧秀悟敲安失1分退場；接替投手未能止血，西川史礁安打清壘，3分皆算在郭彬帳上。

此次韓國隊隨著文東珠、元兌仁等火球投手接連因傷退出，韓國隊投手戰力出現缺口，總教練柳志炫也把更多「信任」放在郭彬身上，甚至過年發紅包時，還在郭彬的紅包袋上特別寫下「王牌」。報導指出，目前在先發群中球速最快的郭彬，很可能成為對日本或台灣之戰的重要王牌。郭彬坦言必須要有責任感，「雖然還沒用成績證明，但希望用表現回應『王牌』這個稱號。」

郭彬這天用速球壓制韓華打線，最快155公里、均速152公里，搭配滑球、曲球與變速球等球路測試，2局僅被敲1安打，沒有四壞、觸身球，送出3次三振，總計只用24球就完成任務。郭彬被問到2月就飆155公里是否已是全力時，他謙虛表示「這樣說可能有點自大」，透露首局大概只用九成力，因為身體平衡感很好球速自然就出來。

郭彬2023年WBC對日本時僅投0.2局失1分，這次是雪恥機會。他強調這次大賽不想找「準備不足」當藉口，會把65球限制當作「子彈」一顆顆珍惜使用，並透露在塞班集訓期間和柳賢振交流不少，學到如何在國際賽做節奏與配球的調整。

另一方面，韓國隊終結者原人選歐布萊恩（Riley O’Brien）受傷退出後，同為斗山的投手金澤延獲遞補入選，郭彬也笑說在春訓時兩人是室友，「當初只有我入選時其實很難受，現在他也回來，我多了能聊天的人。」

