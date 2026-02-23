快訊／中華男籃「16-2」戰南韓、中國　劉錚喊話延續火燙手感

▲中華男籃「台灣飛人」劉錚此次再度回歸效力。（圖／記者湯興漢攝）

從大年初二（18日）就開訓辛苦操兵，為備戰2027年FIBA世界盃亞洲區資格賽第2階段而犧牲農曆新年假期的中華男籃，23日舉行媒體日活動，身為球隊老大哥的「台灣飛人」劉錚，在上階段因傷缺席後，此次再度回歸國家隊陣容，劉錚也喊話要延續先前在CBA俱樂部盃風光奪冠的火燙手感，希望幫助中華隊在本階段勝利開張。

在資格賽B組小組賽首階段，連續兩戰敗給強敵日本，中華隊在本階段還將碰頭B組另外兩個強敵南韓、中國，中華隊將先在26日於主場交手南韓，3月1日對上中國的主場賽事，則是被FIBA移往第3地的菲律賓進行。

中華隊總教練圖齊強調，「本階段有劉錚這位精神領袖回歸，他是我們的團隊核心要角，對整個中華隊帶來非常大的動力，也有機會讓我們向上提升。」

至於先前因膝傷退訓的周桂羽，圖齊透露將不會有球員遞補進入16人名單，因此目前中華隊僅有15位球員進行培訓，但由於高柏鎧、阿提諾同為「歸化球員」身分，等於此次最終僅會有14位球員在對上南韓、中國之戰代表中華隊出擊。

身為球隊老大哥的劉錚則表示，「只要打中華隊，當然希望每一場比賽都拿下勝利，但這次球隊又多了一些新成員，不過體系也更加完善，我也希望能延續自己先前在俱樂部盃的好手感。」

劉錚先前（13日）在CBA俱樂部盃單場猛砍24分，還有快攻爆扣美技展現，幫助上海男籃以114比94擊敗山西奪冠。

劉錚也說，「我年紀也到了，當然希望多些年輕人出來扛中華隊，團隊的固定人選可以多一些，大家也要多一點責任感。」





▲劉錚為了中華隊持續苦練奮戰。（圖／記者湯興漢攝）